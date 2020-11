Antonio David estalla contra Lydia Lozano, la llama "sinvergüenza" y amenaza con dejar 'Quiero dinero'

La nueva sección de Sálvame, Quiero Dinero, está trayendo más disgustos que alegrías. El último en sentarse en la silla del concurso ha sido Antonio David Flores que, en esta ocasión, debía enfrentarse a las preguntas de Lydia Lozano.

A pesar de que Lydia Lozano había sido la encargada de la redacción de las preguntas, no ha sido ella quien las ha formulado, pues no estaba en el plató. "Hoy no le tocaba", la excusaba Jorge Javier ante un Antonio David que decía que la periodista no se atrevía a dar la cara.

Sin embargo, el enfado del padre de Rocío Flores aumentó cuando le preguntaron acerca de sus padres. "¿Entregó Antonio David a sus padres el dinero de la exclusiva del embarazo de Rocío Carrasco sin que ella se enterase?", redactó Lozano.

Lleno de rabia y furia, Antonio David no pudo contenerse: "Qué sabrás tú de mis padres. Mis padres no han salido jamás en televisión ni han hablado ni han hecho una declaración. ¡Vamos a hablar de Charlie! Si mis padres son intocables porque nunca han salido en los medios... ¡a qué viene Lydia ahora a preguntar por ellos! ¡Qué feo y qué sucio! ¡Eres una sinvergüenza!", espetaba el empresario.

Quizá la rabia le jugó una mala pasada a Flores, pues Copérnica determinó que estaba mintiendo, ante lo que el colaborador amenazó con marcharse del plató. "Es una invención de ella, ¡y me has tocado las narices, Lydia Lozano! Esto me parece lo peor", sentenciaba el malagueño. Finalmente, optó por seguir en la silla "para no dar el gusto" a la periodista.

Será hoy, 5 de noviembre, cuando Antonio David y Lydia Lozano vuelvan a verse las caras para que, quizá, el ex de Rocío Carrasco se enfrente a la periodista directamente y no dirigiéndose a una cámara de televisión.