TikTok España se vuelca con un alumno al que castigaron por llevar falda para demostrar que la ropa no tiene género

Ayer, 4 de noviembre, cientos de jóvenes españoles acudieron a sus institutos con falda gracias a un movimiento antidiscriminación que se generó en TikTok en señal de protesta debido a que castigaron a un chico por llevar este tipo de prenda, demostrando así que la ropa no tiene género.

Esta iniciativa comenzó gracias a Mikel, un alumno de un instituto del norte que compartió su experiencia por llevar un día una falda a clase "porque le apetecía". La sorpresa se la llevó cuando en una de las asignaturas que tenía, el profesor le pidió que fuera a ver al psicólogo del centro por vestir esa prenda. Después de vivir aquel hecho tan desagradable, el chico contó en TikTok lo sucedido.

"A tercera hora interrumpieron la clase y me llevaron al psicólogo. Me preguntó si yo me sentía chica y le dije que no, que no me pongo ningún género y si tengo que poner uno, soy tío", explicaba en el vídeo. Mikel también destacó que a ninguna de sus amigas que llevaban falda les pidieron que se cambiasen o fueran a ver al psicólogo.

Dada la gran repercusión que tuvo el vídeo, comenzó a contar que también le habían castigado por llevar falda, algo que sumado al incidente del instituto, generó una gran reacción que desembocó en un nuevo movimiento promovido por otros jóvenes que propusieron acudir en falda a sus centros escolares el día 4 de noviembre.

Esta convocatoria tuvo un gran éxito, y más de cuatro millones de vídeos de chicos y chicas llevando faldas a sus institutos se subieron a TikTok bajo el hashtag #4denoviembre en muestra de apoyo a Mikel, para demostrar que las prendas de ropa no tienen género.

De esta manera, las aulas de muchos centros españoles han presenciado como cientos de alumnos grababan vídeos y sacaban fotos donde tanto hombres como mujeres llevaban esta prenda sin ningún tipo de problema, sumándose a otros países donde ya han ocurrido este tipo de iniciativas, como Reino Unido.

Con esta nueva iniciativa, los más jóvenes buscan luchar contra los estereotipos y romper las barreras que imponen los roles de género, pudiendo expresarse así de forma libre y sin miedo.

Las nuevas generaciones vienen pisando más fuerte que nunca, cuestionando las imposiciones de la sociedad que sus antecesores han acatado siempre y buscan crear un nuevo espacio donde todas las identidades, sexualidades y etnias sean bienvenidas.