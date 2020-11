Carreteres tallades, despreniment de murs i fins a 192 l/m2 a El Palmar, incidències pel temporal a la Comunitat

Segons han informat l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), el '112 Comunitat Valenciana' i els cossos de bombers, durant la matinada s'han registrat pluges d'intensitat molt forta i persistent en la Ribera.

En la ciutat de València ha plogut també amb molta intensitat. Els bombers han realitzat al voltant de 40 actuacions, la majoria per entrada d'aigua en vivendes, caiguda de branques en la via pública i tendals despresos.

Així mateix, hi ha diverses carreteres tancades per despreniment o inundació: CV-20 Pobla d'Arenós, CV-505 Barranc de la Murta Alzira; CV-500 Sueca; i CV-520 Benifaió.

Els bombers d'Alacant també han practicat nombroses actuacions per carrers inundats, vehicles bloquejats i despreniment de murs a Sueca, Cullera, Dénia i Xàbia, on ha plogut amb forta intensitat durant tota la nit.

Per a aquesta jornada segueix actiu el nivell taronja en l'autonomia per pluges. La precipitació acumulada en les últimes 12 hores és de 192 l/m2 a El Palmar; 141.8 a Riola; 71 a Algemesí; 62.3 a València; i 59.4 a Picassent. Així mateix, més de 200 l/m2 s'han acumulat en estacions de la xarxa Avamet com El Perelló, Almussafes i Les Palmeres.

La predicció per a aquest dijous és cel nuvolós o cobert amb precipitacions, que a Castelló, València i el nord d'Alacant poden ser localment forts, persistents i acompanyades de tempestats ocasionals, mentre que en el sud d'Alacant seran menys probables i copioses.

El vent del nord-est anirà de fluix a moderat i les temperatures en ascens en el nord de Castelló i amb pocs canvis en la resta. Així, la província d'Alacant espera una mínima de 15º i una màxima de 22; la de Castelló, de 13 i 18 respectivament; i la província de València, de 14 i 18º.