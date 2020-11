Ábalos pressuposta 263 milions per als trens valencians de Rodalies

Els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2021 posaran l'èmfasi en la xarxa ferroviària de Rodalies, que en el cas de la Comunitat Valenciana rebrà una inversió de 263 milions d'euros després de dècades de desinversió i pèrdua d'usuaris.

El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha presentat aquest dimecres en el Palau de la Generalitat al costat del cap del Consell, Ximo Puig, el projecte de comptes públics en el que al seu departament es refereix i el seu impacte en les tres províncies valencianes si finalment s'aproven en el Congrés dels Diputats.

En total, el Ministeri de Transports preveu destinar 1.458 milions d'euros a la Comunitat Valenciana, una xifra que duplica la de l'últim pressupost (el de 2018, que segueix prorrogat) i que suposa el 10,8% de la inversió prevista en el conjunt d'Espanya pel departament que dirigeix Ábalos.

Aquest percentatge se situa, per tant, per damunt del 10% que reclamava la Generalitat, equivalent al pes de la Comunitat a Espanya. Per al titular de Transports i Mobilitat, es tracta d’"un bon pressupost per a la Comunitat Valenciana", un dels territoris on més s'aprecia l'increment de fons per a complir amb les disposicions de l'Estatut d'Autonomia.

D'eixe import total, 583 milions corresponen a la província de València, que creix un 72%; 263 a la d'Alacant, que duplica la seua inversió, i 227 aniran a Castelló, que augmenta un 69% el seu ritme inversor. A aquestes magnituds s'afigen 195 milions d'euros que es destinaran a inversions extraordinàries en matèria d'habitatge en tota la C. Valenciana.

Ábalos ha mostrat la seua satisfacció per presentar aquests comptes en la seua comunitat. "No deixe de ser valencià, sóc diputat per València", ha afirmat, al mateix temps que ha interpretat la seua presència a la ciutat com "un gest de correspondència al president per la col·laboració que hem tingut a l'hora d'elaborar aquests pressupostos i tota la sintonia en aquest temps; era la meua obligació estar ací", ha afirmat, per a traslladar l'acció política del seu ministeri.

Ferrocarril

Inversió global. La Comunitat Valenciana rebrà una inversió de 641 milions d'euros per a la seua xarxa ferroviària estatal, 259 milions més que en els anteriors comptes públics, és a dir, registra un augment del 68%.

Rodalies. La xarxa valenciana comptarà amb 263 milions d'euros en els comptes del pròxim any per a aconseguir, en paraules d’Ábalos, "un transport públic atractiu i fiable com a columna vertebral de la mobilitat urbana". Els fons es destinaran a millorar aspectes com la puntualitat, la informació, l'atenció a persones, la intermodalitat i les noves tecnologies.

Quant a les infraestructures, es renovarà la via en els trams Pobla-Llarga-Silla de la línia C-2, entre Silla i Cullera i es millorarà la línia Xàtiva-Alcoi. Renfe també durà a terme actuacions en estacions (Tavernes de Valldigna, Alzira, Xàtiva, Silla...), en controls d'accés intel·ligents, material rodant, grans reparacions de trens, compra de material mòbil i seguretat en la circulació, entre altres.

A més, en paral·lel es continua executant el Pla de Xoc de Rodalies en la Comunitat Valenciana i Renfe destinarà 99 milions d'euros a finançar els serveis ferroviaris declarats Obligació de Servici Públic (OSP) en aquesta autonomia.

Soterrament de les vies. El Govern central inclou una partida de 52,8 milions d'euros en Adif per a iniciar les obres del canal d'accés ferroviari de València, entre el bulevard sud i l'avinguda Giorgeta, que permetrà completar el Parc Central. El túnel passant des de la futura Estació Central cap a Barcelona està en la fase de redacció de l'estudi informatiu, que llança opcions que van des dels 670 fins als 1.270 milions d'euros.

Tren de la costa. El futur tren de la costa del tram Gandia–Oliva–Dénia segueix en estudi informatiu i està pendent de la declaració d'impacte ambiental, sobretot entre Oliva i Dénia pel seu alt valor paisatgístic. Entre Cullera i Gandia preveu el desdoblament de l'actual via única.

Corredor Mediterrani. La xarxa transeuropea (Corredor Mediterrani) de viatgers i mercaderies i la intermodalitat logística sumen 378 milions d'euros, amb actuacions com les obres del tram L'Alzina-Xàtiva-València, adaptació a l'ample internacional del tram València-Castelló-Vandellós, a ample mixt entre València-Almussafes o l'estudi informatiu de la nova plataforma del tram València i Castelló.

Carreteres

Conservació i infraestructures. El projecte preveu per a 2021 una inversió de 197 milions d'euros en les carreteres valencianes. D'eixa xifra 112 milions seran per a conservació (més del doble que actualment), mentre la creació de noves infraestructures creix un 25%.

S'abordaran els projectes del tercer carril en l'autovia A-3 entre Chiva i Buñol, la connexió de la V-30 amb l'A-3 a Mislata (nou pont sobre el Túria) i l'ampliació de capacitat de la V-31 entre Silla i València.

A més, es continuarà amb les obres del tercer carril de la V-21 en el tram València-Carraixet i es realitzarà la connexió sud d'Oliva entre l'AP-7 i la N-332 i la duplicació de la calçada de la N-220 d'accés a l'aeroport de Manises des de la V-30 i la seua transformació en autovia.

Habitatge

"Urgència social". La Comunitat Valenciana i els seus ajuntaments rebran 195 milions d'euros (al marge del Pla Estatal d'Habitatge), 4,5 vegades més que actualment, en el que serà el major pressupost de la història davant la "urgència social" en aquest àmbit. D'eixa xifra total, 148 milions aniran a la recuperació econòmica i social en barris i blocs.

Caserna d'Enginyers. Ábalos ha anunciat que el consell de la societat estatal SEPES autoritzarà aquest divendres la licitació de les obres d'urbanització dels terrenys de l'antiga Caserna d'Enginyers de València, amb un pressupost d'eixida de 3,4 milions d'euros. Allí està previst alçar 370 habitatges destinats a lloguer assequible.

Aeroports

Doblen pressupost. Els aeroports de Manises (València) i L’Altet (Alacant-Elx) dupliquen la seua assignació, en passar de 21 a 42 milions d'euros. Aniran destinats a labors de manteniment, seguretat i operacions.

Ports

Més inversió. La inversió portuària augmenta un 159% en la Comunitat Valenciana, fins als 191 milions d'euros. En el cas de l'Autoritat Portuària de València, rebrà fons per a actuacions en matèria d'accessibilitat ferroviària, millores en els ports de València i Sagunt, obres del Pla Director de València i generació i condicionament de noves atracades i superfícies.