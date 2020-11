De 79 a 27 euros: así es el chollo con el que puedes conseguir una cafetera Bosch Tassimo al 66% de descuento

No hay duda de que el café es un indispensable en la mayoría de hogares españoles ya que al menos 8 de cada 10 lo incluyen en su desayuno diario, puesto que muchos achacamos a esta bebida la capacidad de espabilarnos. De hecho, la creencia popular asegura que, de no ser por él, muchos estaríamos somnolientos hasta bien entrado el día. Sin embargo, y pese a que necesitamos de sus efectos de inmediato, no nos conformamos con cualquier café y, además, a cada persona le gusta de una forma diferente: en una taza humeante o en un vaso de cristal, con mucha espuma o con dos dedos de leche, amargo o con dos cucharadas de azúcar...

Pero si hay algo en lo que todos los coffee lovers coinciden es en que la mejor taza de café es aquella que ha recogido todo el aroma y el sabor intenso, esté o no acompañado de leche. Y, para conseguirlo, debemos apostar por una buena cafetera (con unos cuantos ‘bares’) que consiga exprimir al máximo cada partícula de café. Hasta hace no mucho, las cafeteras italianas eran las más requeridas por los paladares más sibaritas y por los más dormilones. Sin embargo, la aparición del café en cápsulas ha revolucionado nuestra forma de disfrutarlo ya que, ahora, es posible saborear algunas elaboraciones dignas de barista sin salir de casa.

Esto es posible porque en este tipo de cafeteras podemos introducir cápsulas con diferentes tipos de café para disfrutar bien de un capuccino, de un americano y hasta de una taza de chocolate... ¡y en el mismo electrodoméstico! No es de extrañar entonces que estos gadgets sean uno de los más demandados en campañas como Black Friday y en las wish list navideñas. Sin embargo, no hay que esperar hasta estas jornadas para dar con modelos con descuentos muy tentadores: en Mielectro hemos encontrado la cafetera Bosch Tassimo rebajada un 66% y de costar 79 euros... ¡ahora puedes conseguirla por 27!

Este dispositivo es capaz de preparar diferentes tipos de café. MiElectro

Por qué apostar por esta cafetera

Tu bebida favorita en un clic. Además del café y todas sus variantes, este pequeño electrodoméstico es de gran ayuda si queremos disfrutar de una taza calentita con la que templarnos al volver de la calle. Y es que, solo hay que introducir nuestra cápsula favorita y, tras un clic, esperar a que, de forma automática, comience su elaboración.

Una cafetera inteligente. Entre los sistemas más llamativos de esta cafetera, además de su rapidez a la hora de elaborar las bebidas, es que incluye un lector de código de barras que, al introducir cada cápsula es capaz de identificarla y prepararla con la cantidad y la temperatura de agua adecuada.

. Entre los sistemas más llamativos de esta cafetera, además de su rapidez a la hora de elaborar las bebidas, es que incluye un lector de código de barras que, al introducir cada cápsula es capaz de identificarla y prepararla con la cantidad y la temperatura de agua adecuada. Olvídate de la transmisión de sabores. Con Tassimo, cada bebida sabe exactamente como debería. Disfruta tu café con auténtico sabor a café justo después de preparar un delicioso chocolate para tus hijos. Además, es fácil de limpiar, para asegurar que su mantenimiento es cómodo y, por tanto, su vida útil es más larga.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.