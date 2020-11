L'ORA de València tindrà una nova zona verda de residents

El servei d'estacionament regulat en la via pública de València, l'ORA, incorporarà pròximament algunes novetats com la creació d'una zona verda d'ús exclusiu per a residents, l'ús mixt de la zona taronja i la incorporació de vehicles elèctrics amb càmeres per a controlar els aparcaments i llegir les matrícules.

Així ho va avançar ahir el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, qui va detallar que aquest divendres es portarà a la Junta de Govern la nova adjudicació del contracte ORA, amb una vigència de cinc anys, que incorpora alguns canvis respecte al projecte anterior. La base de licitació és de 34 milions d'euros.

La ciutat comptarà amb tres zones diferenciades d'estacionament: la blava, la verda i la taronja. La primera, amb 4.900 places, funcionarà com fins ara, amb unes tarifes diferents segons cada districte. Hi haurà un control més adequat de la rotació que donarà la possibilitat que els usuaris sàpiguen les places disponibles per a anar a aparcar directament en lloc d'estar donant voltes.

Es crearà la zona verda, ja existent en altres províncies, amb ús exclusiu per a residents. S'implantarà progressivament per barris i s'establirà una taxa anual. Els residents podran sol·licitar el corresponent distintiu.

Grezzi va explicar que la fixació de zones verdes es farà d'acord amb les peticions/necessitats formulades pels veïns, així que de moment es desconeix el número d'aquestes. Va fer referència a Russafa i Ciutat Vella. I, finalment, es mantindrà la zona taronja, però es transformarà en estacionament d'ús mixt, per a residents i de rotació.

“Volem canviar la manera en la qual es gestiona per a habilitar més zones disponibles per a càrrega i descàrrega en franges en les quals les places no s'utilitzen per residents. Serà en horari diürn”, va dir Grezzi, qui va apuntar al fet que es faran els estudis pertinents per a això.

El nou model de gestió de l'ORA, a més, comptarà amb els revisors actuals més vehicles elèctrics amb una càmera a bord que faran lectura de les matrícules de manera digital. “És com si ho fera el revisor caminant, només que la foto es farà també des d'aquests cotxes”, va detallar l'edil.

Grezzi va indicar que una altra novetat del sistema és que hi haurà una plataforma centralitzada de gestió que permetrà funcionalitats “més avançades” que l'actual. A més, existirà la possibilitat d'integrar pagaments de diferents proveïdors en una mateixa plataforma, “amb el que es donarà un millor servei”, va subratllar.

Es comptarà amb parquímetres amb tarifació avançada i es podrà pagar a través de qualsevol sistema. Preguntat per si considera que la població ha assumit que ha de deixar d'usar el vehicle privat en el centre, Grezzi va afirmar que “sí”: “Veiem un canvi d'hàbits amb una baixada d'ús dels vehicles motoritzats i un increment d'altres mitjans de desplaçament”, va afegir.

Aparcaments dissuasius

Interpel·lat per si es treballa a crear aparcaments dissuasius als afores de la ciutat, Grezzi va informar que estan esperant que la Conselleria aprove el pla de mobilitat metropolitana: “Es va fer un pla bàsic i aportem la necessitat d'aparcaments dissuasius”.