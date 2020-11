'¡Ahora caigo!' cambia por un día su habitual sintonía para promocionar el estreno de 'Mask singer'

Arturo Valls hizo doblete este miércoles en Antena 3. Los espectadores de Atresmedia pudieron ver al presentador en dos programas diferentes en dos horarios muy alejados y con unas temáticas que no tenían nada en común.

Por la tarde, el valenciano ocupó, como hace a diario, el centro del plató de ¡Ahora caigo!, pero por la noche también fue el encargado de presentar el estreno de Mask singer.

Además, por un día, el concurso cambió su sintonía habitual y los espectadores pudieron escuchar la música que sonó en el programa de prime time de la cadena: "¿Y esta música que no es la de siempre?", comentó Valls.

"Traigo una noticia que me hace mucha ilusión contaros: ¡Me han seleccionado para el equipo nacional de sincronizada!", bromeó el presentador. "No, no, es que hoy se estrena Mask singer en Antena 3".

Tras explicar el funcionamiento del programa y ver un avance, Valls comentó que "en el plató habrá un chaval así jovencito, majete, que está empezando y que presenta el programa... ¡Yo!".

Los concursantes del día de ¡Ahora caigo! se presentaron en las trampillas con el atuendo que están obligados a llevar los participantes de Mask singer, pero que según iban participando, iban quitándose para contestar a las preguntas de Valls.