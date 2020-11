Janire y Jaboga, en 'First dates': "Nuestros personajes históricos favoritos son Ylenia y Torrente"

Los rascas de First dates se han convertido en uno de los clásicos del programa de Cuatro ya que, en ocasiones, dan lugar a respuestas más que sorprendentes por parte de los comensales, como las que dieron este miércoles Janire y Jaboga.

La primera en llegar fue la estudiante de Pamplona, que fue recibida por Lidia Torrent a las puertas del restaurante a la que confesó que "estoy muy nerviosa. He sentido una paranoia en plan que le estoy cogiendo miedo a las cosas".

Mientras charlaba con la camarera, Janire recibió la llamada de su madre "para saber si todos estabais bien porque es la primera vez que sale de Euskadi" y, tras desearla suerte, continuaron con su presentación.

"No me gustan los pijos", afirmó la joven, a lo que Torrent quiso saber si "tienes algún actor o cantante que pueda visualizar". Janire contestó, sin pensar, que su ideal era "Rafa Mora".

Janire ha pasado una mala noche y viene dándole vueltas a todo. A ver si Jaboga consigue dar un giro a todo y disfrutan de su primera cita #FirstDates4Nhttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/MWbBNH633T — First dates (@firstdates_tv) November 4, 2020

Su cita fue Jagoba, un bilbaíno que reconoció que "nunca he sido mucho de leer, la verdad, ni de ir a bibliotecas ni nada por el estilo. Si me gustara leer, lo haría, pero es que no me gusta".

"Estoy orgulloso que con 24 años tengo mi piso, mi coche y mi vida hecha. Vengo porque tengo claro lo que quiero porque estoy en un nivel medio-alto y viviendo la vida", afirmó el técnico de automoción.

De primeras, Jagoba no convenció a su cita porque "mi ideal son altos y grandes y él es más bajito que yo", afirmó Janire antes de que Torrent les acompañara a la mesa para comenzar la velada.

Durante la cena, hablaron de lo mal que les había ido en el amor, porque mientras que a la pamplonica le duraban "muy poco las relaciones", el bilbaíno le contó que "tuve una novia durante cuatro años, pero me era infiel".

Pero cuando llegó el rasca con las preguntas comprometidas de First dates, ambos sorprendieron a los espectadores con sus respuestas sobre el personaje histórico al que admiraban.

Mientras que Janire no dudó en reconocer que su elección no fue otra que "Ylenia Padilla (exconcursante de Gandía Shore y habitual en programas de Mediaset)"; Jaboga optó por un personaje más cinematográfico al elegir "a Torrente".

Pese a que después de la cena, en el fotomatón del programa, llegaron a besarse, en la decisión final la joven comentó que "me has parecido un chico súper guapo, eres un diez de chico, pero no sé por qué, pero algo no ha pasado. Igual ha sido la altura... Soy muy alta para ti".

Janire y Jaboga se besan, en ‘First dates’. 20minutos | MEDIASET

Tras escucharla, Jagoba afirmó que no tendría una segunda cita con Janire "para ser pareja porque no es de mi tipo". El comentario molestó a la pamplonica: "El chaval me está liando, me llama sosa y que no soy de su gusto, pero luego me dice que soy guapa".

"Iba a decir lo mismo, que no volvería a quedar como pareja. Me ha caído muy bien, pero ahora peor porque no sé por qué me ha dicho eso... Quería que me dijeras que no porque yo también te lo iba a decir para estar los dos igual".

El bilbaíno, para justificar su decisión, comparó a su cita con su expareja, algo que molestó mucho a Janire: "A mí no me compare con ella, que seguro que yo soy mucho más guapa". Y cada uno se fue por su lado para concluir la velada.