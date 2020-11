Jorge Javier Vázquez, sobre el éxito de Anabel Pantoja: "Las barbaridades que gana por hacer el canelo"

Anabel Pantoja es uno de los rostros más populares del universo Mediaset no solo por su simpatía y naturalidad, sino también por sus populares publicaciones en Instagram o sus coreografías al más puro estilo Patry Jordán. Hace unos meses, sus compañeros deSálvame valoraron que podría ganar hasta 20.000 euros al mes por su trabajo como influencer. Y, por todo ello, Jorge Javier Vázquez le ha dedicado unas palabras en su blog de Lecturas.

Para el presentador, la sobrina de Isabel Pantoja triunfa por ser "muy ridícula". Sin embargo, no hay malas intenciones en ese adjetivo. De hecho, dice que le da "rollo": "A veces, se le va la pinza y cree que es la extensión de una trenza de su tía. Ahí radica su grandeza. En esa imagen tan antigua para una niña tan joven".

El catalán tacha de "nini" a la colaboradora de televisión: "¿Es una ‘Nini’ Anabel Pantoja? Pues no lo sé. 'Nini' del todo, no; quizás, un poquito, una 'Ninita'. Anabel no es mejor ni peor que otras. Es una muchacha que, con pocas habilidades académicas, se ha dado cuenta de que se puede levantar una cantidad de pasta considerable con su gracia y tronío".

"No me parece mal siempre que sea consciente de las barbaridades que gana por hacer el canelo", explica Vázquez, que concluye su última publicación en Vidas propias aplaudiendo ese "dramatismo" que caracteriza a la sevillana.

"En esos lamentos de fatiga tan exagerados para una muchacha que cuenta con todas sus extremidades y una salud excelente. En ese dramatismo carpetovetónico que queda más jurásico todavía en una época pandémica", zanja el catalán sobre Pantoja, quien hace unos días anunciaba, además, la publicación de El plan de Sálvame para curvys, su primer libro.