El BNG pide un comité en la que participe el Parlamento para "una postura de país" sobre los fondos europeos

Así, las dirigentes nacionalistas gallegas han reclamado un comité para la selección de los proyectos, en los que participe en propio Parlamento, además de la Xunta y personas expertas para "realmente seleccionar proyectos que permitan avanzar" a Galicia.

El BNG apuesta, de este modo, por consensuar esta estrategia en la Cámara autonómica, para que Galicia "no sea discriminada" y el "centralismo madrileño no se quede con el león" de las partidas, ha dicho Pontón, que ha cifrado en un 9 por ciento lo que debería recibir la Comunidad gallega, unos 12.600 millones de euros de fondo covid de la UE -Next Generation-.

Con todo, Pontón se ha mostrado consciente de que no es un fondo que sea la "panacea, ni va a resolver todos los problemas" de Galicia, pero hay que "conseguir un reparto justo para la reactivación económica y social". "Es fundamental desplegar una estrategia de país para evitar que los recursos se centralicen desde Madrid", ha enfatizado, antes de reclamar también un "plan de rescate urgente" para salvar de la "ruina" a los autónomos y, especialmente, al sector de la hostelería y también al de la cultura.

"La respuesta del Gobierno no puede ser que en 15 días ya veremos. ¿Acaso el Ejecutivo de Feijóo no sabe lo que está en juego?", se ha preguntado Ana Pontón en la rueda de prensa, en la que ha pedido que cada euro que invierta la Xunta sea para "crear músculo industrial y hacer de Galicia un referente en innovación, apostando por la sostenibilidad y por aprovechar el potencial productivo".

EFICACIA

Por su parte, Ana Miranda también se refirió a la necesidad de la "eficiencia" en el uso de los fondos y, tras cuestionar la "buena gestión" de Feijóo, ha denunciado que "ha dejado sin gastar una parte muy importante de los fondos europeos convencionales en el marco financiero 2014-2020", lo que hace "perder oportunidades" a Galicia.

A modo de ejemplo, la portavoz del Bloque en Europa se fijó en que, en el caso de los Feder, el Gobierno gallego solo ha gastado el 37 por ciento de los fondos comprometidos; un 38 por ciento en el caso del FSE y un 55% del Feader.

Además, Ana Miranda ha censurado la "falta de transparencia" en los "supuestos 108 proyectos" para concurrir a los fondos covid anunciados "por un Gobierno que es un mal gestor de los fondos europeos y que ahora repite anuncios en el aire". La futura eurodiputada también pidió la participación de los ayuntamientos en los fondos de reconstrucción y de las pequeñas y medianas empresas.