J Balvin explica que sufre ansiedad y depresión y justifica su ausencia en las redes: "No quiero fingir que estoy feliz"

Como todos los seres humanos, las celebridades también tienen épocas donde la felicidad desaparece sin ningún motivo. Esta vez ha sido el turno de J Balvin y no es la primera vez que atraviesa este difícil camino.

El año pasado, el cantante ya admitió que sufrió depresión y ansiedad durante largos meses hasta que buscó ayuda profesional. Sin embargo, esas dos patologías han vuelto a desequilibrar su salud mental.

Mediante sus historias de Instagram, ha compartido un vídeo donde explica a sus seguidores que este ha sido el motivo por el cual ha estado "perdido en las redes sociales".

"No me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo la felicidad, que todo está perfecto, porque soy un ser humano como cualquier otro. También soy frágil y muy vulnerable, posiblemente más que muchos de ustedes", ha declarado el artista.

En la despedida, el interprete de La luz ha agradecido todo el apoyo que ha recibido y ha asegurado que "cuando pase toda la tormeta", volverán a verle haciendo bromas como siempre.