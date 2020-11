Kiko Rivera: ni arrepentimiento ni perdón

Kiko Rivera ha estallado contra su madre, Isabel Pantoja. Un hecho insólito que lo cambia todo en el mundo del corazón. El cantante muestra su dolor en una entrevista, histérica para unos e histórica para otros, que no solo reabre el debate sobre la herencia de Paquirri, sino que va a levantar los nombres propios que habitan debajo de las alfombras de Cantora.

Porque con esta declaración de intenciones, Kiko no solo ha alargado la sombra de su madre, sino que ha abierto la puerta a los indómitos enemigos que durante años han aprovechado para sacudir a la familia sin remordimientos. Ni con una reconciliación -que auguro temprana a pesar de la crudeza del momento- podrá frenarse una maquinaria que promete triturar a cualquiera que se acerque.

Pero ninguno tiene intención de despejar un camino con una hojarasca demasiado densa y que oculta un resentimiento que, de tan brutal, resulta estratégicamente irreal: "No va a quedar aquí, me está haciendo mucho daño", me dice Kiko cuando le invito a reflexionar sobre todo lo que está ocurriendo.

Las espadas están en alto, aunque no creo que la sangre llegue al río. Kiko tiene devoción por su madre y ella muere por él. Lo ha demostrado cuando se ha inmolado públicamente para protegerlo. También él lo ha hecho. Tal vez por eso me inquieta que Isabel haya rechazado cualquier acercamiento. Siendo la comunicación la única arma válida en una guerra como esta, Pantoja se niega a usarla: "He intentado hablar con ella y no ha querido", afirma Kiko, algo reacio a los mensajes conciliadores.

Porque su enfado trasciende a lo económico. En nuestra conversación, Kiko me hace ver que más allá de los líos del testamento de su padre, le duele que su madre señale a Irene como culpable de todos sus males. Y mientras el escándalo se cuece a fuego lento, unos y otros reciben ofertas para continuar con el enfrentamiento.