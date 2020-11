La Covid-19 retrocede en Cataluña pero las muertes no cesan

"Incipiente cambio de tendencia" en Cataluña, ha afirmado este miércoles el vicepresidente del Govern en funciones de presidente, Pere Aragonès, sobre la situación epidemiológica por la Covid-19, y lo ha atribuido a que las restricciones "duras e impopulares" ya están dando sus frutos.

Ha hecho estas declaraciones en el pleno del Parlament, en un día en que los datos actualizados del Departamento de Salut del Govern muestran que los nuevos contagios han caído en las últimas 24 horas a 3.710, casi 2.000 menos que la media de las últimas semanas (desde el inicio de la pandemia ascienden a 280.209). Los fallecidos, sin embargo, siguen aumentando.

Otro dato positivo es que la velocidad de reproducción de la enfermedad (Rt), ha pasado de 1,12 este martes a 0,96 la mañana de este miércoles -cada infectado contagia a menos de una persona de media-, con lo que se consolida la tendencia a la baja con siete días consecutivos de descenso. Asimismo, el riesgo de rebrote (EPG), que mide el índice de crecimiento potencial de la Covid-19, ha vuelto a bajar en otros 38 puntos y se ha situado en 747, aunque más de 100 ya es alto.

No obstante, a pesar de estos buenos indicadores, el número de fallecidos, no deja de crecer y desde el inicio de la pandemia han muerto ya 14.312 personas en Cataluña, 38 de ellas reportadas en las últimas 24 horas. Además, este miércoles se ha conocido, tras recibir el Govern nuevas notificaciones de defunciones, que el pasado viernes se registraron 72 muertos, el nuevo récord de mortandad en 24 horas en esta segunda ola, una cifra que no se registraba desde el 7 de mayo.

Por otro lado, los datos muestran que la semana del 25 al 31 de octubre ingresaron 2.545 personas en el hospital y 465 en las UCI, mientras que la semana anterior, entre el 18 y el 24, hubo 1.944 ingresados y 348 en las unidades de cuidados intensivos.

Este aumento de pacientes se debe a que la incidencia acumulada de casos en los últimos 14 días (IA14) aún sigue subiendo y se ha situado en 812,43 por cada 100.000 habitantes, nueve puntos más que la víspera.

La cifra de contagiados a día de hoy en residencias geriátricas se sitúa en 1.457, un 2,6 % del total de residentes, con hasta 200 centros afectados por algún caso, de los que 155 tienen entre uno y nueve positivos. Lo ha detallado la consellera de Salud, Alba Vergés, que ha dicho que la situación es "mucho más gestionable" que durante la primera ola de la pandemia.

Como Aragonès, los epidemiólogos consideran que la mejoría epidémica se debe al cierre de bares, restaurantes y centros de estética decretado el pasado 16 de octubre y que se empieza a notar el efecto también del toque de queda nocturno. Esperan que en los próximos días se note también el cierre perimetral de Cataluña y por municipios el fin de semana.

El vicepresidente del Govern ha pedido "perseverar" para llegar a estabilizar la epidemia y ha asegurado que el Govern aplicará restricciones de movilidad "las veces que haga falta para proteger la vida de los ciudadanos" si no mejoran los datos sanitarios. También ha avanzado que el aplacamiento de las restricciones, llegado el caso, se producirá de manera "muy progresiva".

Autopruebas en la ESO

Con el fin de "liberar" recursos humanos sanitarios, los alumnos de ESO y de educación posobligatoria de Cataluña que tengan que someterse a una prueba PCR por la aparición de un contagio de Covid-19 dentro de su grupo escolar se harán ellos mismos el frotis nasal, guiados por profesores.

Lo ha anunciado la secretaria general de Educación, Núria Cuenca, que ha explicado que el cambio no se materializará, al menos, hasta dentro de dos semanas. Ahora se están grabando unos tutoriales para los profesores y la semana que viene se les hará formación directa. Además, hace falta esperar a que la Conselleria de Salud envíe los 'kits' con las autopruebas a los centros.

Cuenca también ha informado de que para evitar que los confinamientos preventivos se alarguen innecesariamente, a partir de ahora, los alumnos retornarán a los colegios cuando hayan pasado la cuarentena de 10 días, tengan o no tengan los resultados de las PCR. Lo ha justificado por la poca incidencia de contagios dentro de los grupos burbuja.

Los ERTE de un año en un día

Cataluña ha registrado 14.253 nuevos ERTE con 95.406 personas afectadas desde el 16 de octubre hasta este miércoles. Lo ha anunciado el secretario general de Treball, Assumptes Socials i Famílies, Josep Ginesta, que ha destacado que en las últimas 24 horas han entrado 1.000 expedientes, el volumen que recibían en un año antes de la pandemia.

Por otro lado, datos del Idescat y de la Cámara de Barcelona señalan que el 80,3% de los establecimientos afectados por Covid-19 han visto cómo su facturación ha bajado en el tercer trimestre de 2020 6,7 puntos respecto al segundo.