Podemos pide la dimisión del edil de Deportes (Cs) y comisión de investigación por el caso exgerente del Imdeco

En una nota, Podemos considera que "ahora vuelve a tener sentido la creación de una comisión de investigación a nivel político sobre lo ocurrido en ese caso concreto y que no se consideró debatir en el Pleno".

La portavoz de la formación morada ha señalado que "siempre" van a estar "a favor de que la justicia y la transparencia prevalezca", y este caso, a su juicio, "requiere que se aclare cuanto antes de cara a la opinión pública, porque no podemos ni debemos consentir que la imagen de una institución como es el Ayuntamiento quede empañada por actitudes de personas que no corresponden a la dignidad de su cargo y su responsabilidad política".

La concejal ha insistido por tanto en que "Torrejimeno, con independencia de que decida recurrir y del resultado del otro proceso iniciado contra su persona por la exgerente, debe dimitir como concejal y como presidente del Instituto Municipal de Deportes, además de rectificar y pedir perdón públicamente y a la afectada personalmente".

Eso permitiría, además, que "María Luisa Gómez Calero no sólo pudiera lavar su imagen, sino también tener la posibilidad de recuperar su espacio en el Consistorio, bien como gerente o bien como concejal de Ciudadanos, dado que era la siguiente en la lista que se presentó a las municipales", ha destacado la edil.

"Si hasta el juez considera que no hay delito alguno, porque no se revelaron secretos empresariales de ningún tipo, lo que queda por hacer es aconsejar al presidente del Imdeco que abandone su práctica de huida hacia adelante, no recurra para seguir prolongando la situación y reconozca su error al tratar de obligar a una empleada que cometiera un delito de prevaricación en una contratación", ha advertido.

Para Pedrajas, "los escritos enviados por 'WhatsApp' por el concejal a la exgerente son pruebas irrefutables de que no actuó bien y por ello debería abandonar su puesto de edil", a la vez que ha insistido en que "se dan las circunstancias pertinentes para pedir la creación de esa comisión de investigación de nuevo y que ésta empiece a trabajar".