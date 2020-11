Ana Milán celebra su 47º cumpleaños reflexionando sobre su vida y dando las gracias a su hijo, su pareja y sus amigos

Ana Milán está de celebración, pues este martes cumplió 47 años. "Cuánta vida en un año", reflexionó la actriz en su Instagram. Y es que, aunque este 2020 ha estado lleno de malas noticias, ella ha tenido también cosas positivas, como sus múltiples directos contando anécdotas que la han llevado a protagonizar una serie sobre su vida, ByAnaMilán.

Pero la actriz, a la que recientemente se la pudo ver haciendo de Sara Montiel en Veneno, sabe que no estaría donde está si no fuera por todo lo que ha vivido y por todos los que la rodean, por lo que en su día quiso dar las gracias en Instagram.

"No fui muy feliz de pequeña, pero la vida tenía una bala en la recámara guardada para mí", reflexionó. "Me he meado de la risa y he llorado hasta el desgarro. He plantado un árbol y he escrito dos libros. He amado y me he sentido amada".

Está claro que la intérprete ha tenido una vida plena, pero más plena ha sido gracias a su hijo de 18 años: "Marco me hizo madre y a él le debo más de un beso y alguna conversación; quizá no le haya quedado claro lo mucho que lo amo y lo difícil que es educar".

"Echo de menos a mis padres, hoy me gustaría recibir su llamada y que mi madre me diera 50€ para comprarme algo, nunca supo hacer regalos...", recordó. "Tengo los mejores amigos del mundo. No todo el mundo me quiere pero los que lo hacen me lo dejan saber".

"Estoy aprendiendo a amar con el mejor compañero de viaje, no siempre acertamos pero siempre acabamos riendo", concluyó, hablando de Luis, su actual pareja.