La directora de la residencia 'Los Manitos' de Calahorra desmiente a CSIF: "No hay falta de personal"

En este sentido, Torre ha explicado que "el lunes 2 de noviembre comenzó el cribado anunciado por el Gobierno de La Rioja entre los profesionales de la residencia, pruebas que detectaron dos positivos entre estos profesionales y que fueron solicitados para ser sustituidos con la mayor urgencia posible, tal y como marca el protocolo".

Asimismo, y siguiendo el mismo protocolo, "el Servicio Riojano de Salud comenzó el correspondiente cribado entre los residentes del centro como medida de prevención por lo que la información vertida por el sindicato es totalmente falsa".

El sindicato CSIF publicó la existencia del brote al mismo tiempo que el Servicio Riojano de Salud estaba realizando el mismo cribado entre los residentes.

También es falso, prosigue la directora, "que la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública me denegara los refuerzos necesarios para cubrir las necesidades del centro, los usuarios de esta residencia siempre han tenido, y siguen teniendo una atenciónde calidad y por los profesionales adecuados".

Por todo ello, concluye, "no entendemos los motivos por los que el sindicato CSIF quiere cuestionar el trabajo de los profesionales que forman un equipo, formado por personal sanitario y no sanitario de esta residencia de personas mayores y alarmar, de forma innecesaria, a los familiares de los residentes y la ciudadanía de Calahorra conafirmaciones que no tienen fundamento alguno".

"La dirección de la residencia de personas mayores 'Los Manitos' de Calahorra pide al sindicato CSFI "una rectificación pública". Esta pandemia "está siendo especialmente cruel con las residencias de personas mayores (usuarios, trabajadores y familiares) y todo esteruido interesado no hace más que entorpecer nuestro trabajo y alarmar innecesariamente a todas esas familias que llevan desde el 24 de agosto sin poder ver y abrazar a sus seres queridos".