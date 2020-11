Hisenda reordena el pressupost d'Igualtat després de les queixes d'Oltra i es compromet a incloure els 21 milions

El projecte de pressupost de Vicepresidència, remès aquest dimecres a la vesprada a la Mesa de Les Corts, inclou canvis en totes les partides. Açò sí, el total es manté en 1.921,42 milions d'euros, la quantitat acordada divendres passat abans que els comptes foren aprovats pel ple del Consell.

Des d'Hisenda asseguren que tant els 21 milions més que demanava Igualtat com "tot el necessari" se sumarà durant l'any que vé via transferències, com enguany.

"Més enllà d'aquesta incidència puntual que lamente profundament, l'important és que tenim el millor pressupost de la història de la Generalitat", ha resolt el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, en declaracions remeses als mitjans.

Per la seua banda, des del departament d'Oltra destaquen que Hisenda haja realitzat els canvis "tal com demanava Igualtat" i asseguren que hi ha un compromís de Soler perquè "els 21 milions que falten es materialitzen o s'incloguen en el primer trimestre del 2021".

Dins del pressupost, la partida més engrossida és la de gestió i organització del sistema (470,45 milions), seguida de planificació i coordinació d'infraestructures de servicis socials (450,46 milions), atenció primària i dependència (393,19 milions) i inclusió social (299,01 milions).

Per sota de cent milions estan les línies de direcció i servicis generals (73,6 milions), persones majors (72,57 milions), diversitat funcional o discapacitat (51,75 milions), infància i adolescència (65,19 milions), igualtat de gènere (31,78 milions), igualtat en la diversitat (11,43 milions) i l'institut valencià de formació, investigació i qualitat dels servicis socials (1,94 milions).

SOLER: "INCIDÈNCIA EN EL 0,08% DEL PRESSUPOST"

El conseller d'Hisenda també ha incidit en un comunicat que "la incidència afectava únicament una quantia que representa el 0,08% del total del pressupost", per a defendre que "la correcció d'errors sobre la distribució de les seues quanties no influeix en el caràcter extraordinari d'aquests comptes".

"A partir d'ara, és la nostra responsabilitat aprovar el que és, sens dubte, el millor pressupost de la història de la Generalitat, amb un increment extraordinari de la despesa social i dels sectors productius", ha reivindicat, i ha demanat estar a l'altura dels valencians, seguir amb l'esperit dels pactes de recuperació i conjuminar esforços.

Sota aquest prisma, Soler ha assegurat que els comptes del 2021 responen les necessitats de la ciutadania i del teixit productiu per a "un nou inici davant un dels moments més durs de la història contemporània valenciana", la qual cosa veu com un gest de gran sensibilitat social.

Les discrepàncies van sorgir divendres passat després que el titular d'Hisenda (PSPV) presentara en roda de premsa juntament amb la pròpia Oltra (Compromís) el pressupost per al 2021 acordat pel ple del Consell i ho remetera a Les Corts. Des de Vicepresidència sostenen que es van adonar a la vesprada que els nombres "no quadraven i no s'assemblaven en res" a l'acordat al matí en la comissió delegada d'Hisenda que va tancar els comptes.

Aquestes diferències van portar al fet que el parlament acordara ajornar la compareixença de presentació de pressupost d'Oltra, que havia de començar aquest dimecres a les 10.30 hores i que s'ha posposat al divendres a la vesprada, finalment abans que la del conseller d'Hisenda que sol ser l'última.