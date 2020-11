Torna la campanya 'Cultura als Pobles' de la ciutat de València

Després de l'obligat ajornament de dates motivat per l'estat d'alarma, torna la campanya Cultura als Pobles de València, que s'estendrà fins al pròxim 29 de novembre, després de la seua obertura el passat dia 30 d'octubre. La programació contempla un total de 60 activitats que s'oferiran en 18 pobles de València.

Tal com ha explicat la regidora de Cultura, Glòria Tello, “enguany les nostres campanyes culturals han patit els vaivens del confinament, de les limitacions d'actes amb públic, i de la crisi patida pel sector després dels mesos d'inactivitat; I som conscients de la necessitat d'impulsar amb l'acció municipal la confiança de les persones per a tornar a participar d'actes culturals des de seguretat que comptarem de nou amb el suport de la ciutadania a través de la seua assistència a les activitats”.

Per això, s'ha preparat una programació de qualitat, diversa, oberta i participativa amb totes les mesures de seguretat que es contemplen per a la realització d'actes a l'aire lliure, com són la distància de seguretat entre el públic assistent, les mascaretes obligatòries, i l’ús de gel desinfectant en els accessos a l'espai de l'activitat.

A més, ha afegit la regidora, en aquesta edició especial, “i com a mesura excepcional de suport al sector de la cultura, s'ha decidit incloure en tots els contractes de naturalesa artística una clàusula perquè, en cas de suspensió de l'activitat contractada per imposició de mesures autonòmiques i/o estatals de restricció de la mobilitat i/o de les activitats a l'aire lliure per motius de l'alerta sanitària, s'abonarà el 75% de l'import de la contractació”.

Atés que la campanya Cultura als Pobles de València es desenvoluparà en dates coincidents amb la campanya Cultura als Barris que també impulsa l'Ajuntament, en haver variat les dates originals, “estem davant un repte i un factor extra de complexitat en la coordinació d'ambdues, que realitza el Servici Municipal de Recursos Culturals”, ha explicat Tello.

Amb aquesta campanya, com en les anteriors edicions, el consistori persegueix la descentralització de la cultura, afavorir un hàbit d'assistència i fomentar la creació de nous públics que siguen futurs consumidors i demandants de cultura, democratitzar la cultura (totes les activitats són d'accés lliure i gratuït), i fer partícip a la ciutadania del procés de dinamització cultural en barris i pobles, augmentant el protagonisme i la participació activa, potenciant la interacció amb els artistes i professionals.

La campanya es desenvolupa en els 18 pobles de València, igual que en l'edició passada: Massarrojos, Benifaraig, Borbotó, Carpesa, Poble Nou, Cases de Bàrcena, Mauella, Castellar, Forn d´Alcedo, La Torre, Faitanar, Pinedo, El Saler, El Palmar, El Perellonet, Benimamet, Beniferri i La Punta.

Tal com s’ha informat des de l’Ajuntament, el canvi de calendari de les activitats s'ha efectuat de forma consensuada amb les alcaldies de cada poble, que han distribuït les activitats segons la conveniència i oportunitat de les dates.

Quant a la programació, tècnicament s'han plasmat les directrius establides des de la Regidoria, amb propostes de la màxima diversitat i qualitat, que ofereixen una visió global de conjunt el més completa possible de l'oferta artística i cultural valenciana, en totes les seues manifestacions.

En esta edició es mantenen en la programació actuacions de teatre i dansa, circ i teatre infantil, bandes de música, concerts de música clàssica i altres continguts musicals, buscant la inclusió de noves propostes i professionals, i altres propostes escèniques vinculades a l'humor. Finalment, hi haurà espai per a la poesia i la narració oral. La programació i el calendari d’actes es poden en la web municipal.