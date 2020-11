L'oposició critica la "situació vergonyant" i l'"espectacle vergonyós" sobre el pressupost d'Oltra

Per part del PP, el portaveu d'Hisenda, Rubén Ibáñez, ha qualificat de "situació vergonyant" ocasionada per aquestes discrepàncies en un moment de "màxima alerta sanitària". Per açò, ha criticat el Botànic per "barallar-se per l'últim cèntim del pressupost".

Cs també rebutja l'"espectacle vergonyós" que ofereix el Botànic amb les discrepàncies entre Soler i Oltra, "mentre els valencians reclamen consens i unitat per a pal·liar els efectes de la crisi".

Per contra, "Cs ha estat recolzant en tot moment i buscant el ben comú per a aconseguir uns comptes que solucionen els problemes de la ciutadania", ha assegurat el diputat 'taronja', i ha exigit que "algú del Consell" explique els moviments en un pressupost ja presentat en Les Corts.

Per la seua banda, la portaveu adjunta de Vox, Llanos Massó, ha manifestat: "Soler ens va dir que presentava els pressupostos dins del termini i en la forma escaient. Doncs eixes són les formes del Consell".

Així, ha criticat que "mentre els valencians ho estan passant malament amb una crisi sanitària i econòmica augmentant dia a dia, els socis es dediquen a fer-se paranys uns a uns altres".

No solament l'oposició ha lamentat la situació. Per part del PSPV, el seu síndic Manolo Mata ha demanat "perdó" i ha considerat que "aquest és una cosa de polítics i de politiqueig que la gent no entén en absolut".

Igualment, la portaveu adjunta de Compromís, Aitana Mas, ha manifestat que a Compromís "li sorprèn profundament la successió dels fets d'aquests dies", i ha admès: "si estiguérem en l'oposició ens haguérem queixat". "Esperàvem que eixa esmena d'errors estiguera molt abans", ha agregat.