Fiscalia atribueix al presumpte assassí de Marta Calvo cinc homicidis, tres d'ells intentats, i omissió de socors

Aquest dimecres s'ha celebrat en el Jutjat d'Instrucció número 20 de València una compareixença, a porta tancada, entre les parts de la causa -acusacions i defensa- per a concretar els delictes que se li atribueixen a l'acusat i sol·licitar, en cas d'estimar-se necessari, noves diligències.

L'investigat ha sigut traslladat des de la presó de Picassent fins als jutjats i s'ha tornat a negar a declarar davant el jutge i a revelar on està el cadàver de Marta Calvo, desapareguda fa ja un any. "Entenem que alguna cosa oculta i que té interessos espuris", ha afirmat Pilar Jové, advocada de la mare de la xica, en declaracions als mitjans de comunicació. "Ens sorprèn que diga que vol col·laborar quan no està col·laborant absolutament en res", ha postil·lat.

Malgrat la seua negativa, quan s'ha acabat la sessió i estaven els micros apagats, l'investigat ha afirmat que volia dir que no havia matat cap dona. Un lletrat de l'acusació ha demanat que constara en acta aquesta declaració i s'ha admès, segons ha pogut saber Europa Press.

La fiscal, en el seu torn, ha exposat que considera que l'investigat és autor de cinc delictes d'homicidi, tres d'ells intentats, i un d'omissió del deure socórrec, però aquesta imputació podria variar segons avança la investigació de la Guàrdia Civil o si apareixen noves presumptes víctimes de Jorge Ignacio.

Per la seua banda, les acusacions han elevat el delicte fins a l'assassinat i li atribueixen, en el cas dels pares de Marta Calvo, un delicte contra la salut pública, profanació de cadàver, agressió sexual, i un altre delicte contra la integritat moral. El lletrat Juan Carlos Navarro, que representa quatre dones, imputa a l'acusat dos assassinats i dos temptatives d'homicidi.

La defensa de Jorge Ignacio P.J., que ara es recolza en una lletrada de Pamplona, ha demanat el sobreseïment de les actuacions contra el seu representat perquè les acusacions que versen sobre ell es basen en sospites i conjectures que no acrediten la seua participació en els fets.

DECLARACIONS I RECONSTRUCCIÓ

Durant la vista, les acusacions han sol·licitat al jutge que es prenga declaració a altres dones que han denunciat Jorge Ignacio davant la Policia i la reconstrucció de l'assassinat de Marta Calvo.

A més, han requerit que es cride a declarar a la mare de l'acusat perquè va estar amb ell hores després de la desaparició de Marta Calvo. L'objectiu és que aclarisca "certes qüestions" i es puga localitzar el cadàver, ha afirmat Jové.