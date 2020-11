Cecam achaca la subida a la situación "estructural" de limitación a la actividad empresarial por el COVID

En este sentido, el secretario general de Cecam, Félix Peinado, ha afirmado que los ERTE de limitación de actividad que entraron en vigor el pasado 1 de octubre "no están funcionando, porque se están aplicando de manera muy restrictiva, no dando respuesta a las situaciones reales de muchas empresas", según ha informado la Confederación en nota de prensa.

Lo que está ocurriendo, ha apuntado, es que "están subiendo las limitaciones que tiene la actividad empresarial, sobre todo en el sector hostelero, y sin embargo no se está incrementando sustancialmente el número de ERTE y de trabajadores afectados por ellos, y eso es debido a que los nuevos ERTE son mucho más restrictivos y no están siendo capaces de dar respuesta y de dar acogida a estas nuevas situaciones".

"Las empresas no se pueden acoger a los mismos por cuestiones burocráticas o de aplicación de la norma, pero no porque no exista una verdadera necesidad por su parte", ha añadido.

El secretario general de Cecam ha alertado de que está situación se está alargando en el tiempo mucho más de lo inicialmente previsto y que son muchas las empresas de nuestra región "que están ya exhaustas, a nivel financiero y moral, lo que ha hecho que algunas de ellas estén tirando ya la toalla".