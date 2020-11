Dalmau demana "lleialtat" i Compromís i PSPV diuen que hi haurà acord per a resoldre l'"error" en el pressupost d'Oltra

Així s'ha manifestat el també conseller de Vivenda en Corts abans d'intervenir davant la Comissió de Prespuestos per a presentar els comptes del seu departament. Dalmau ha apel·lat a la "necessitat de mirar per les persones, que necessiten que es pense en els seus problemes i no en coses que no tenen cap importància".

Dalmau ha fet una "crida a la responsabilitat", i ha considerat que és "el moment de gestionar el problema de la pandèmia", ja que "la gent espera resposta als problemes de les persones". "Qualsevol soroll al voltant d'açò és innecessari", ha asseverat, i ha defès que els comptes "es van presentar dins del termini i en la forma escaient" i que "trauen pit" per ells.

Així, ha explicat que des d'Unides Podem van parlar "amb totes les parts incorporades en aquesta qüestió" i ha considerat que "en un govern de coalició és normal que hi haja certes diferències".

Respecte a la forma en la qual es pot corregir aquest "error", Dalmau ha advertit que "no es pot fer cap modificació d'un acord del Consell" perquè "seria il·legal", però ha considerat que "si pot haver-hi alguna fe d'errates", una cosa que ha considerat que "passa habitualment per errors tècnics".