Unidas Podemos asegura que pidió que el plus de 22.000 euros se rebajase y se justificase

Según ha explicado López tras la Junta de Portavoces, durante la negociación no hubo acuerdo en este sentido en el Govern, dado que MÉS per Mallorca estaba a favor de rebajarlo y justificarlo, pero había discrepancias con el PSIB.

Por este motivo, ha reiterado que su grupo mantiene su voto en contra al artículo 16 si finalmente no se modifica. "Así como está no creemos que en estos momentos deba de aprobarse", ha señalado.

Durante la presentación del proyecto de los Presupuestos autonómicos para 2021, la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, explicó que el plus de 22.000 euros ya no estará disponible para altos cargos que residan en la Península, sino sólo para aquellos que residan en otras islas que no sean la sede del Ejecutivo balear, es decir, fuera de Mallorca.

Respecto a este tema, la Oficina Anticorrupción de Baleares ha considerado en un informe que la directora general de Innovación del Govern, Nuria Riera (Unidas Podemos), incumplió el código ético del Ejecutivo balear al haber recibido este plus, a pesar de tener una vivienda en propiedad en Palma.

En este sentido, López ha insistido en que "el informe dice que es legal, pero lo que hace es remitirlo a la Comisión Ética". "Queremos que la Comisión se reúna lo antes posible y dirima esta cuestión", ha señalado, a la vez que ha añadido que "si hubiese cualquier tipo de irregularidad" la formación tomaría acciones.

LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SE PRONUNCIAN SOBRE EL PLUS

Tras la Junta de Portavoces de este miércoles, los distintos grupos se han pronunciado sobre esta cuestión. Entre otros, desde el PP la diputada Núria Riera ha afirmado que su grupo exige "que se haga un buen uso de estos pluses, porque es inaceptable que por parte de un cargo público se haga un abuso de forma irregular de unos recursos públicos". "Si un cargo de Podemos ha hecho un uso indebido de estos recursos públicos, debe pedir disculpas, devolver el dinero e irse a su casa", ha añadido.

Asimismo, Riera ha reclamado que "se rindan cuentas exhaustivas de a qué se destinan estos pluses" y ha apuntado que "llama la atención que Podemos se mantenga callado ante los casos de abusos de menores y ante la salida nocturna de Armengol y sólo alce la voz cuando se habla de sus sueldos".

Por su parte, la portavoz adjunta de Cs en el Parlament, Patricia Guasp, ha exigido al conseller de Transición Energética, Juan Pedro Yllanes, "el cese inmediato de la directora general de Innovación", ya que "hace un mes que la Comisión de Ética tiene sobre la mesa el informe de Anticorrupción que pone de manifiesto que se incumplen los requisitos que marca la Ley de Presupuestos para el cobro de esta indemnización". Además, ha recordado que "22.000 euros es el sueldo medio que cobra un ciudadano de Baleares y ellos lo tienen por complemento".

"Ellos habían llegado para regenerar la política por lo que deberían de dar ejemplo", ha expresado por su parte la diputada de El PI Lina Pons sobre Unidas Podemos.

Por último, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sílvia Cano, ha señalado que el Proyecto de Presupuestos aprobado en el Consell de Govern "vuelve al sentido originario de esta indemnización que tiene como finalidad la participación de los ciudadanos de Baleares que no residen en Mallorca en el Govern".

"En un determinado momento con el PP se amplió y se desvirtuó un poco la finalidad de esto y lo que hacemos es restituir el sentido originario de esta indemnización", ha asegurado.

Sobre la directora general de Innovación, ha considerado que la indemnización es "absolutamente legal", pero ha pedido que "se resuelva lo antes posible esta cuestión" en la Comisión Ética.