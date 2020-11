Estudiar un MBA (¡en noviembre!) está a tu alcance: cómo hacerlo 'online' y por menos de 300 euros

Aunque septiembre es, por antonomasia, el mes de las matrículas, no significa que cualquier momento no sea el perfecto para acceder a propuestas formativas que puedan cambiar nuestro horizonte laboral. Y es que, desde que lo online se ha hecho un hueco en lo académico, son muchos los trabajadores que, sin necesidad de dejar sus puestos de trabajo, han podido completar su currículum, mejorando así su valor en la empresa, sin fallar a la tan deseada (y complicada) conciliación. Una oportunidad para crecer dentro de nuestro sector laboral que cada vez llama la atención de más usuarios que buscan másteres con calidad certificada a precios competentes. Y los MBA (Masters of Business Administration) están entre los favoritos.

Estudios de gran valor empresarial que, además de ayudar a actualizarse para responder con eficiencia a la demanda actual laboral, están encaminados a controlar de forma íntegra la gestión de proyectos, siendo una de las maneras más adecuadas de promocionar y acceder a puestos de trabajo más especializados. Pero, claro, muchos creen que, aunque sean en la modalidad online, estas propuestas formativas no siempre están al alcance de nuestros bolsillos, aunque nada más lejos de la realidad... Si se confía en Aprendum para elegir un buen MBA al mejor precio: si te matriculas este noviembre, puedes hacerlo por menos de 300 euros.

Esta formación ofrece herramientas para la gestión de proyectos. Freepik

Un MBA certificado y con créditos de libre elección compatibles con distintas carreras universitarias que, además, si eres lector de 20minutos.es, puede salirte aún más económico: ¡puedes disfrutar de una rebaja extra del 15%! ¿Cómo? Añadiendo en la ventana de compra la opción “Tengo un código de descuento” y escribiendo: 20minutos.

¿Qué otros títulos puedo obtener en Aprendum?

Cursos homologados en Salud. El sector de la Salud necesita profesionales en constante renovación y actualización para poder adaptarse a la situación sanitaria de cada momento, a los nuevos trastornos y al perfil de cada paciente. En Aprendum ofrecen una gran variedad de cursos homologados que incluyen temáticas como Psicología Infantil y Juvenil, equinoterapia y Atención al paciente dependiente en su domicilio por el Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Algunos de los estudios de Aprendum están avalados por la CNFC (Comisión Nacional de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud), para concursos de plazas, oposiciones y promoción interna, como, por ejemplo, el curso de Análisis de orina.

Postgrado en Publicidad, Marketing y Social Media. Hoy en día, las empresas demandan perfiles especializados en marketing 'online' y redes sociales, puesto que estas han revolucionado la forma de lanzar campañas de publicidad y de monetizar los resultados. Este postgrado enseña a diseñarlas en todo tipo de medios a la vez que muestra los principales conceptos de posicionamiento SEO y SEM. Matricularse ahora en esta formación cuesta solo 149 euros.

Máster 'online' en Big Data y Business Intelligence. Los grandes volúmenes de datos que se manejan hoy en día deben ser analizados de forma exhaustiva por perfiles especializados que sepan utilizarlos para los objetivos empresariales. Esta formación enseña, desde un cargo directo, a manejar todos los datos y a aplicar las técnicas analíticas en un negocio. Quienes obtengan esta doble titulación, por 299 euros, podrán gestionar equipos, determinar estrategias empresariales y tomar decisiones de negocios.

Cursos especializados sobre Blockchain. Estos estudios dotan al usuario de una formación como inversor, ya sea trabajando por cuenta propia o ajena para ganar dinero. Estos estudios están orientados a los negocios y se centran en nuevas vías de negocio, como las criptomonedas.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Aprendum y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.