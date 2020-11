La Guàrdia Civil desmantella una plantació amb 545 plantes de marihuana en el soterrani d'un xalet de luxe d'Altea

Segons ha informat l'institut armat en un comunicat, el valor de la droga intervinguda, la destinació de la qual era possiblement Holanda, s'estima en quasi 87.000 euros. Els dos detinguts produïen una varietat molt específica d'aquesta planta, caracteritzada per tindre un major nombre de cabdells i molt poques fulles.

L'operació ha sigut coordinada per l'Àrea d'Investigació de la Guàrdia Civil d'Altea, en tindre coneixement de la possible existència d'una plantació de marihuana indoor, que estaria situada en una vivenda de la localitat, en una zona aïllada del centre urbà per a no alçar sospites entre els veïns.

Després de diverses gestions, els agents han identificat la seua ubicació en un xalet de luxe, en el soterrani del qual s'ha dut a terme un registre on es va localitzar un assecador amb 545 plantes d'una classe específica de marihuana, el cultiu de la qual resulta més productiu i molt més beneficiós econòmicament.

En l'interior de la vivenda, també s'han trobat dos quilos de cabdells d'aquesta classe de marihuana. El valor total de la droga intervinguda hauria pogut aconseguir en el mercat el preu estimat de quasi 87.000 euros.

A més de la substancia estupefaent, els agents han intervingut una avançada instal·lació d'equips elèctrics i electrònics, emprats per a l'òptim creixement i la floració de la plantació, valorada en uns 50.000 euros.

Els detinguts ja han sigut posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció número 2 dels de Benidorm i han quedat en llibertat amb càrrecs, a l'espera de juí. Així mateix, la Guàrdia Civil ha conclòs que la destinació d'aquests cabdells de marihuana podria ser, precisament, el seu transport al país d'origen dels detinguts ja que, el preu de la marihuana en aquest país europeu es multiplica fins a per tres, comparat amb el preu de venda a Espanya.