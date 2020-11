Los docentes "guiarán" a los estudiantes catalanes a partir de ESO para que se hagan las auto muestras de Covid

Educació comenzará la próxima semana la formación de los docentes para que hagan de "guía" a los alumnos a partir de ESO para que estos se hagan la auto muestra a través de frotis nasal en caso de un positivo por Covid en el grupo.

La secretaria general de Educació, Núria Cuenca, ha confirmado este cambio en el protocolo con el objetivo de "liberar" recursos de la atención primaria, ya que hasta ahora eran estos profesionales los encargados de hacer las pruebas. Ahora serán los propios alumnos los que se harán la muestra, bajo la mirada de los docentes.

Por otra parte, Cuenca ha confirmado que se "ralentiza o congela" la realización de cribados masivos en los centros. Además, los contactos que superen la cuarentena podrán volver al centro, aunque no tengan el resultado de la PCR.

Cuenca ha afirmado que en la actual fase de mitigación hay que "preservar recursos del ámbito sanitario" y se ha referido especialmente al personal de atención primaria. Ha justificado así el hecho de que a partir de ahora, y a partir de secundaria, ya no se desplace personal sanitario a hacer las pruebas cuando se detecta un positivo en un grupo burbuja. Como ya anunció Salut el pasado viernes, en esta etapa se instaurará un sistema de auto muestra por frotis nasal.

Los docentes y los referentes Covid recibirán formación la próxima semana

a través de vídeos tutoriales

Para poderlo aplicar, los docentes y los referentes Covid recibirán formación la próxima semana a través de vídeos tutoriales, que se están acabando de preparar esta semana. Una vez se haya completado esta formación y esté claro el protocolo por parte del Departament de Salut para enviar los kits en los centros, se comenzará a aplicar esta nueva metodología, aunque no se ha concretado el calendario.

De este modo, los alumnos tendrán que lavarse bien las manos, tomarse la muestra a través del escobillón, colocarlo en el tubo, sellarlo dentro de una bolsa, etiquetar la bolsa y ponerla en un contenedor que "aquel día o el siguiente", pasará a recoger Salut. Todo esto lo harán bajo la mirada y la guía de un docente. Los kits los enviará Salut al centro escolar.

Cuenca ha asegurado que este sistema no se pondrá en marcha hasta que no se haya informado correctamente – hay previstas reuniones con los sindicatos y ya se han hecho con los directores- y los docentes hayan recibido la formación necesaria. La secretaria ha garantizado también que "no hay riesgo biológico" para el docente, ya que la muestra se la recoge el propio alumno.

Con el cambio, ha querido insistir, se pretende garantizar que se puedan mantener los cribados dentro de los grupos burbuja que se hacen cuando se detecta un positivo y, además, "liberar" recursos humanos de la primaria en un ámbito, el escolar, donde ha asegurado que el virus "tiene baja incidencia". "Es un acto de responsabilidad en relación a los recursos limitados humanos que ahora mismo hay en el ámbito de la primaria", ha manifestado.

Cuenca ha insistido que la organización será la misma que hasta ahora en los centros escolares y que el único cambio es que la muestra se la tomará el alumno. Por otra parte, ha apuntado que si alguna familia no lo autoriza no se obligará a nadie a hacer la auto muestra y se le podría indicar una alternativa.

En todos los casos, la cuarentena de 10 días es obligatoria.

Reincorporación sin el resultado de la prueba

Cuenca ha explicado también que en la actual situación se puede dar la circunstancia de que grupos de alumnos confinados hayan finalizado los 10 días de cuarentena y no tengan el resultado de la PCR.

En este caso, ha afirmado que los alumnos se pueden reincorporar presencialmente al centro pero que las evidencias "dicen que más allá del caso índice no se detectan positivos en el mismo grupo burbuja" y por esto es "oportuno" volver al centro superada la cuarentena. Cuenca ha reconocido que se están "clarificando disfunciones" al respecto.

En cuanto a los contagios, ha explicado que el 32,9% se dan en infantil y primaria, el 35,8% en institutos (de secundaria o también de bachillerato) y el 30% restante en otra tipología de centros como de educación especial o de adultos.

Educació apuesta por la ventilación natural

Por otra parte, y como ya hizo el conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha indicado que durante esta semana se enviará un documento a los centros donde se concretarán más las medidas a adoptar en relación a la ventilación. En líneas generales, se pide tener puertas y ventanas abiertas entre 10 y 15 minutos entre horas lectivas y un mínimo durante las clases. Los servicios territoriales adaptarán estas indicaciones generales por territorios con tal de buscar también el "confort" térmico en los territorios más fríos.

Cuenca ha defendido que la ventilación natural "tendría que ser suficiente" ya que todas las aulas tienen ventana. Desde Educació se indicará el mínimo a garantizar pero ha afirmado que "si se puede hacer más, más".

Por último, Educació ha anunciado el aplazamiento durante un año de las elecciones en el Consell Escolar, previstas para este año.