El PSOE pide a la Diputación información sobre planes de seguridad y emergencia en el entorno de El Saltillo

"Queremos saber si el entorno de El Saltillo contaba con todas las medidas de seguridad y los planes de emergencia y evacuación necesarios para su inauguración", ha dicho en rueda de prensa en Málaga junto al diputado provincial Javier Jerez.

Bernal, que ha lamentado el fallecimiento de una mujer este martes tras caer por un precipicio en la ruta de la Gran Senda en el entorno de El Saltillo y ha trasladado el pésame a su familia, ha aludido a las actuaciones en el entorno del paraje de Canillas de Aceituno, que incluyen la construcción de un puente colgante y unas pasarelas metálicas y que forman parte de la etapa 7 de la Gran Senda.

"Este evento de inauguración en el que participaron Salado y el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ejerció un importante efecto llamada como comprobamos en el pasado puente de Todos los Santos", ha asegurado.

Bernal ha valorado también la junta general de la empresa de Turismo y Planificación Costa del Sol de la Diputación de Málaga celebrada este miércoles y ha criticado que el equipo de gobierno "no haya hecho nada para sujetar a los trabajadores de los hoteles en sus puestos de trabajo, tal y como reclamamos hace dos meses".

"No han hecho nada, ni para estimular ayudas al sector ni para buscar fórmulas que eviten los ERTE y los futuros ERE", ha sostenido, y ha lamentado que las medidas se hayan centrado "en publicidad y propaganda". Así, ha aludido a "ocurrencias" como los bonos turísticos, que de dos millones anunciados para pernoctaciones finalmente sólo se han gastado 60.000 euros.

Bernal ha expuesto que el equipo de gobierno de la Diputación ha presentado en esta junta general de Turismo un dossier con 56 páginas de todo lo que han hecho, "que no es otra cosa que publicidad, promoción y propaganda".

"No se han hecho proyecciones de las visitas turísticas a medio y largo plazo. No se ha estudiado el mercado que nos vamos a encontrar tras la pandemia. No tenemos noticias de las líneas seguidas por otros países competidores para cuando pase la pandemia. Y, lo que es más grave, no se ha realizado una planificación real del nuevo paradigma que va a significar la industria turística. Lo único que se ha hecho es propaganda y publicidad", ha criticado.