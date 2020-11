El tranvía es finalista en cuatro categorías de los Global Light Rail Awards

En la categoría 'Best Customer Initiative' -Mejor Iniciativa para el Cliente-, Zaragoza es finalista junto a los tranvías de Doha (Catar) y Mauricio. Por su parte, en la categoría 'Significant Safety Initiative' -Iniciativa Destacada de Seguridad-, compiten el Tranvía de Zaragoza, el recién estrenado Tranvía de Mauricio y la compañía británica Rowe Hankins.

En ambos galardones, Zaragoza ha sido nominada por las medidas implantadas frente al Covid-19 e impulsadas desde el Área de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento, destacando especialmente el hecho de que durante el confinamiento no se redujo la capacidad del medio de transporte, a pesar de la drástica caída de la demanda hasta un 95 por ciento, un hecho inédito en la mayor parte del mundo afectado por el virus.

Asimismo, la candidatura se apoya en todas las iniciativas que se han llevado a cabo en la red de transporte público de Zaragoza, y en concreto en el tranvía, orientadas a la seguridad y la información precisa a los ciudadanos.

Esta medidas son los refuerzos de desinfección de las unidades, tanto en la limpieza nocturna como en los tranvías que se encuentran en servicio; la instalación de dispensadores de gel en todas las unidades; la colocación de máquinas expendedoras de mascarillas en determinadas paradas con precios asequibles; el diseño de la señalización de asientos inhabilitados y la capacidad del vehículo; las medidas instaladas en Cocheras para la seguridad de los equipos de trabajo; entre otras.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

El Tranvía de Zaragoza es finalista, en una candidatura conjunta con la operadora Tranvías Urbanos de Zaragoza y CAF, en las categorías 'Technical Innovation of the Year' -Innovación Tecnológica del Año-, donde compite con el Tranvía de Doha y las empresas Furrer+Frey (Suiza) y Rowe Hankins (Reino Unido); y 'Most Improved System' -Premio a la Mejora del Sistema-, junto a los tranvías de Moscú y Birmingham.

En ambas categorías, el Tranvía de Zaragoza está entre los nominados debido a que en 2020 ha culminado la implantación de todos los sistemas que permiten que sea el primer tranvía español en contar con un taller cien por cien digital.

El 'Smart Depot' de Zaragoza asimismo es el primer taller cien por cien digital que CAF implanta en todo el mundo. Entre los sistemas con los que cuenta se encuentra LeadMind, una plataforma digital que ofrece beneficios como el mantenimiento predictivo de distintos componentes de los tranvías, así como diagnósticos mejorados, posibilidad de tomar decisiones en tiempo real y evitar posibles averías futuras.

Un ordenador central en cada tranvía, conectado a distintas redes, ofrece datos en tiempo real sobre múltiples sistemas: puertas, sistema de tracción, temperatura en distintos puntos del vehículo y ubicación física. Todos estos datos son procesados en la nube gracias a la colaboración con Amazon Web Services, ofreciendo parámetros precisos en tiempo real sobre el estado de cada unidad.

El 'Smart Depot' de Zaragoza se completa con múltiples iniciativas, como la dotación a todos los técnicos del taller de tablets que ofrecen información en tiempo real del estado de todos los trabajos de mantenimiento y reparación; o la implantación de lectores de códigos de barras en el almacén para una gestión 100% precisa.

CANDIDATOS DE CUATRO CONTINENTES

A la edición de 2020 de los Global Light Rail Awards se han presentado tranvías de una multitud de ciudades europeas, así como americanas, asiáticas y africanas. El Tranvía de Zaragoza es el único español entre los finalistas.

Desde el inicio del servicio en 2011, el Tranvía de Zaragoza ha logrado un total de 16 premios relevantes, tanto locales, como nacionales e internacionales, en los que se han premiado aspectos como su contribución al Medio Ambiente o su accesibilidad.