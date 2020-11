Una exposición da continuidad a la campaña 'Rompe el Estereotipo', contra los cánones de la moda

La concejal de igualdad del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, ha inaugurado este miércoles la exposición que podrá verse hasta el 8 de enero, de 12.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.00 horas, y donde se mostrarán las siete imágenes que han formado parte de la campaña, el vestido protagonista y vídeos que acompañan la campaña.

La campaña 'Rompe El Estereotipo, Supéralo', que continúa en la publicidad exterior de la ciudad, tiene de esta forma continuidad en el palacio de La Audiencia y en los Cines Mercado, donde se muestran los videos, "permitiendo que sea un abanico más grande de mujeres las que se vean reflejadas en los anuncios publicitarios", como ha señalado Gonzalo.

"La campaña choca porque no estamos acostumbrados a ver en la publicidad a todo tipo de mujeres, las cuales no tienen una talla 36 o 38, el resto de las mujeres no ocupamos el espacio publicitario porque no cumplimos una norma que ha establecido la propia publicidad", ha lamentado la concejal de Igualdad.

Asimismo, ha anunciado que la creadora de la campaña, Yolanda Domínguez, ofrecerá una charla el próximo 18 de diciembre en el Palacio de La Audiencia.

GRAN REPERCUSIÓN DE LA CAMPAÑA

Gonzalo se ha mostrado satisfecha con la repercusión de la campaña, que ha saltado incluso a los medios nacionales.

"Estamos encantados del impacto que ha tenido en Soria e incluso a nivel estatal, ha superado nuestras expectativas", ha señalado, y ha reconocido que esta campaña ha generado "reflexión y polémica".

"Cuando hablamos de igualdad hay un sector importante que no va a apoyar, busca argumentos para trasladar su pensamiento machista y perpetuar lo que existe por lo que ha habido críticas, aunque menos de las que pensábamos, pero también mucho apoyo", ha recalcado la concejal.

La campaña refleja a siete modelos con tallas XXL, transexuales, calvas, negras o embarazas, todas ellas diferentes, pero con algo en común, el vestido que la actriz Bárbara Lennie promociona en la campaña otoño-invierno de una conocida marca de moda española.

Gloria Gonzalo ha confiado en que la campaña sirva para que "muchas mujeres se hayan visto reflejadas diferentes a las que salen en los medios".

El éxito de la campaña se ha trasladado a clases de universidades donde se ha analizado en los círculos académicos, como ha detallado la responsable de Igualdad.