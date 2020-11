Chenoa recupera los pantalones que le dieron suerte en el 'casting' de 'Operación Triunfo'

Hace dos semanas, Chenoa rememoraba el 19º aniversario de la primera edición de Operación Triunfo en su cuenta de Instagram y, ahora, ha querido compartir otro recuerdo de aquella época tan maravillosa.

La cantante ha publicado una fotografía con unos pantalones que protagonizaron uno de los momentos más importantes de su vida: "¿Alguien adivina cuántos años hace que me puse estos vaqueros?", ha escrito.

Los campanas vuelven a ser tendencia como lo fue en la época del 2000 y la extriunfita ha explicado que "son esos vaqueros que son rígidos y no ceden y siempre guardas por si acaso".

"Puntualizo que nunca me los había vuelto a poner porque, bueno vale no me entraban", ha reconocido mientras sus seguidores llenaban la sección de los comentarios con piropos y diferentes teorías.

Uno de ellos dio en el clavo con "a mí me recuerdan al casting de OT" y la artista desveló la adivinanza: "“Me los compré con 15 años en un viaje de estudios. Y me los puse en el casting de OT1 con 26 años. Así que, me quepan o no, siempre les tendré cariño”.