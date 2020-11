La UPV y Las Naves rinden tributo a Marie Curie en un nuevo mural del proyecto 'Mujeres de Ciencia'

Curie fue la primera mujer en recibir un premio Nobel y, hasta hoy, es la única persona que lo ha conseguido en dos áreas científicas distintas: el primero de ellos lo obtuvo en Física -junto con su marido Pierre Curie y el profesor Henri Becquerel- por sus investigaciones sobre la radioactividad. El segundo, en Química y ya en solitario, lo recibió por sus descubrimientos de los elementos radiactivos radio y polonio. Fue también la primera catedrática en la emblemática universidad parisina de La Sorbona.

Es, por tanto, un referente histórico en el mundo de la ciencia, a la que ahora homenajean la Universitat Politècnica de València y el centro de innovación Las Naves del Ayuntamiento de València.

"Es uno de los proyectos más difíciles a los que me he enfrentado porque he tratado de aunar pintura, historia, espacio y público. No solo bastaba con conocer la vida de Marie Curie, había que traducirlo a pintura para un público muy exigente: los niños", explica la creadora, Ana Barriga.

"Por esta razón, -continúa- me interesaba más tratar de representar todo lo que envuelve a la vida de esta gran científica que hacer un retrato fiel de su rostro. Sin dejar de lado la forma en la que entiendo a día de hoy la pintura, he planteado una imagen que desvela su legado a través de pequeñas pistas. En mis intervenciones siempre trato de invitar al espectador a descubrir un secreto, y este mural guarda muchos de su trayectoria", . Los números de la parte superior, el collar, los aros y el esqueleto son solo algunos de ellos, pero hay más por descubrir".

Para darle vida a su homenaje a Curie, Ana Barriga ha trabajado con pintura plástica, esmaltes, rotulador y espráis. "Utilizo todo lo que tengo a mi alrededor, combino esmaltes brillantes y mates, junto a rotuladores y espráis, materiales que vibran por contradicción y me ayudan a darle espacialidad a la figura", apunta la autora, que agradece la oportunidad de participar en "este es un proyecto genial que cuenta a través del color y la imagen historias a niños y niñas que están deseosos de descubrir el mundo".

En este mismo sentido, Tània Alamar, directora del CEIP Lluís de Santàngel de El Saler señala que esta iniciativa supone una "gran oportunidad para acercarles la cultura y el arte, para que descubran todo el trabajo que hay detrás de una obra de arte y conozcan un poco más sobre la historia de Marie Curie"

CIENCIA, ARTE E IGUALDAD DE GÉNERO

Durante toda la semana que Ana Barriga estuvo en el centro, la programación de aula de los profesores estuvo directamente vinculada al mural: la música del colegio se tematizó alrededor de la figura de Marie Curie, se hicieron trabajos de investigación sobre su trayectoria, pero también sobre la de Ana Barriga y acerca del papel de la mujer en el arte.

"Normalmente, los referentes del alumnado son nombres de pintores -en masculino- o de científicos, también en masculino. El hecho de que las protagonistas de este mural sean dos mujeres ha dado mucho pie para trabajar no solo los contenidos de la ciencia y el arte, sino también de la igualdad de género", destaca Tania Alamar.

Con este homenaje de Ana Barriga a Marie Curie, son catorce los murales que llenan nuestras calles de arte y ciencia gracias a esta iniciativa de la UPV y Las Naves, que cuenta además con la colaboración de la FECYT-Ministerio de Ciencia e Innovación.

El proyecto ha rendido tributo ya a Margarita Salas, Anna Lluch, Valentina Tereshkova, Rosalind Franklin, Jane Jacobs, Katherine Johnson, Josefina Castellví, Hedy Lamarr, Hipatia de Alejandría, María Blasco, Concepción Aleixandre, Jane Goodall y Ada Lovelace. Toda la información del proyecto se puede encontrar en la página web