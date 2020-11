El PSOE critica "el abandono" del Campamento Benítez tras tres años desde su inauguración

"Hoy, tres años más tarde, el lugar es un páramo completamente dejado y destartalado, sin apenas mobiliario, ya que sólo hay cuatro mesas de madera, la iluminación es insuficiente, no hay aseos y los matojos crecen a placer por la dejadez municipal", ha criticado.

También ha lamentado que "el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a dilapidar el dinero de nuestros vecinos", a la vez que exige un plan de acción para adecentar este lugar, "pero sin volver a despilfarrar otro millón de euros en su acondicionamiento".

Medina ha recordado que "sólo la creación de una laguna artificial costó 240.000 euros, pero hubo que enterrarla poco después porque Aviación Civil advirtió que las aves que acudirían a ella podrían poner en peligro a los aviones que la sobrevuelan".

"Campamento Benítez se ha convertido en un agujero negro de dinero público, con luminarias que no funcionan, ausencia de fuentes de agua potable, ni un solo servicio público, arquetas rotas y restos de material de obra por doquier", ha señalado.

Por ello, la socialista insta a la Gerencia Municipal de Urbanismo a que acate "todos los informes al respecto, y dándoles fecha consigne la instalación de luminarias, fuentes de agua potable, servicios públicos, arreglo de arquetas rotas y vigilancia durante el horario de apertura para el disfrute de los vecinos".

Según Begoña Medina, ofrece una realidad distinta a la perseguida por el PP en julio 2017, "cuando se apresuraron a inaugurar de manera partidista y sin informar al resto de grupos políticos, un monte que costó mucho dinero a los malagueños y que, con las obras paradas y sin vigilancia, sin servicios ni áreas de descanso iluminadas, el aspecto es desangelado".

Por su parte, el concejal Salvador Trujillo ha asegurado que las críticas de los vecinos al equipo de gobierno de PP y de Ciudadanos "van en aumento porque allí no hay un aseo para hacer sus necesidades".

Trujillo ha advertido de que "los churrianeros van al Campamento Benítez porque es la zona de esparcimiento natural más cercana, después del cierre del Olivar de San Isidro" y ha recordado que a finales del 2019 el PSOE pidió el destino de una partida presupuestaria suficiente para iniciar el desdoblamiento del arroyo del Cañuelo así como a crear una comisión medioambiental sobre el Parque Campamento Benítez, "dando voz en la misma a las asociaciones del distrito de Churriana, así como asociaciones con carácter ambientalista que trabajan en el distrito, para adoptar cuantas mejoras sean necesarias en los proyectos a elaborar".

"Desde su improvisada apertura, poco ha cambiado en la fisionomía del parque, porque las deficiencias continúan ahí pese a llevar más de tres años abierto al público", ha advertido.

Según el edil del PSOE, "las luminarias no funcionan porque, al recargar sus baterías con la luz del sol pero no recibirla al hallarse al abrigo de las copas de los árboles, no funcionan".

Además, "las medidas para acondicionar los terrenos del Campamento Benítez como parque no están avanzando adecuadamente desde su recepción en el año 2013. Muy poco avance ha visto este espacio de más de 290.000 metros cuadrados, lo que hace que sean igualmente pocos los malagueños que se acercan a disfrutar de este lugar", ha lamentado el edil.

"La pandemia ha llevado a la ciudadanía a buscar espacios amplios y naturales para el ocio y disfrute, pero los churrianeros a día de hoy no tienen en el Campamento Benítez un sitio digno", ha concluido edil del PSOE.