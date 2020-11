PP propondrá este jueves a Page consensuar una bajada generalizada de impuestos para ayudar al tejido productivo de C-LM

Así se ha pronunciado Núñez, durante su visita a Gajanejos (Guadalajara), donde, además, ha avanzado que, esta propuesta estará acompañada de la petición de una bajada de impuestos en el conjunto del país que espera "sea apoyada por el PSOE y por Ciudadanos".

"Mañana, si el PSOE de Page quiere podemos bajar los impuestos a los castellanomanchegos y consensuar entre el jefe de la oposición y el jefe del Ejecutivo una serie de directrices para exigir al Gobierno de Sánchez que baje los impuestos a los españoles", ha indicado.

En este sentido, ha insistido en que es fundamental, -ante los malos indicadores económicos-, "una bajada generalizada de impuestos para ayudar al tejido productivo de nuestra región y de nuestro país".

"Si Page quiere aceptar esta propuesta del jefe de la oposición, mañana mismo podemos llegar a un consenso para aplicar, en primer lugar, una bajada de impuestos en nuestra región, y, al mismo tiempo, pactar unas directrices claras para pedir a Sánchez una bajada de impuestos a los españoles", ha recalcado.

De esta manera, ha detallado que el PP-CLM propondrá bajar el IRPF en el tramo autonómico, eliminar el impuesto de Sucesiones y Donaciones, y bajar el impuesto de Patrimonio y de Actos Jurídicos Documentados.

Además de esto, Núñez ha insistido en que es "vital" que "planteemos" por unanimidad al Gobierno de España que se baje el IVA de las mascarillas y que se aplique un IVA superreducido a sectores como la hostelería, el turismo y como las peluquerías.

También, ha incidido en la necesidad de llegar a un acuerdo, -en sede parlamentaria-, para pedir al Gobierno de España que las subidas de impuestos previstas en los presupuestos no se apliquen; a las que el PP "se opone" y que, por lo tanto, hay que materializarlo con una oposición contundente y rotunda.

EL PLAN DE RESCATE PARA EMPRESA Y FAMILIAS

Núñez ha recordado que si se consigue bajar los impuestos se dinamizará la actividad económica, tal y como pretende el Plan de Rescate para Empresas y Familias, -propuesto por el PP-CLM-, con ayudas directas para autónomos y pequeñas y medianas empresas y evitar su cierre y despidos de trabajadores.

Por eso, ha señalado que es necesario exonerarles de la cuota de autónomos si no reciben ingresos al no poder desarrollar su actividad, así como flexibilizar el pago de los impuestos y de la Seguridad Social, y ofrecerles subvenciones directas para el mantenimiento del empleo para aquellas empresas que no pueden trabajar como consecuencia de la pandemia.