Oltra acusa a Hacienda de cambiarle su presupuesto y restarle 21 millones y esta replica que lo sabía "perfectamente"

Oltra acusa a Hacienda de cambiarle las cuentas y restarle 21 millones de euros, mientras que desde este último departamento aseguran que lo sabía "perfectamente", niegan que haya habido "engaño" y remarcan que siguen abiertos a ajustar el presupuesto de Igualdad si reciben una propuesta que no se salga de lo acordado por el Consell.

Según fuentes del departamento de Oltra, la vicepresidenta lleva "días" a la espera de una "rectificación" de la Conselleria de Hacienda ya que consideran que se ha "falseado" su presupuesto para 2021 y se han presentado unas cuentas "diferentes a las acordadas", con una diferencia en el montante total de 21 millones.

En cambio, desde la conselleria de Soler aseguran que esta acusación es "mentira" porque Oltra "conocía perfectamente el presupuesto" y sostienen que los ajustes eran necesarios para no superar el gasto acordado por el Consell, además de garantizar que esperan una nueva propuesta ajustada y que realizarán "todas las transferencias que hagan falta" en 2021.

Las discrepancias, según fuentes del departamento de Oltra (Compromís), surgieron el pasado viernes después de que el conseller de Hacienda (PSPV) presentara en rueda de prensa junto a la propia vicepresidenta el presupuesto para 2021 acordado por el pleno del Consell y lo remitiera a Les Corts.

Desde Vicepresidencia e Igualdad sostienen que se percataron por la tarde de que los números no cuadraban con lo acordado por la mañana en la comisión delegada de Hacienda que cerró las cuentas, con una diferencia de 21 millones en el montante total de 1.926 millones, sumado al gasto de personal. Todo ello, recalcan, a pesar de haber realizado "recortes" en las semanas previas para ajustarse a las peticiones de Hacienda.

Oltra transmitió su preocupación a Soler por la tarde y este, según su departamento, se comprometió a enviar una "rectificación" del presupuesto el lunes por la mañana antes de que pasara por la Mesa de Les Corts. Desde entonces, en Vicepresidencia llevan "varios días esperando" y mantienen las conversaciones con Hacienda.

Todas estas diferencias llevaron a que el parlamento acordara aplazar la comparecencia para explicar las cuentas de su departamento de Mónica Oltra, que debía comenzar este mismo miércoles a las 10.30 horas, y que se ha pospuesto al viernes por la tarde, incluso después de la del conseller de Hacienda que suele ser la última.

"NO SE PARECÍA EN NADA A LO ACORDADO"

Es concreto, según las mismas fuentes de Igualdad, se encontraron con cambios en las once líneas de la Conselleria y los números que publicó Hacienda en la web "no se parecían en nada a lo acordado", junto a la "anomalía" de no tener acceso a la propuesta detallada del presupuesto "en ningún momento de la negociación, desde el principio de la legislatura pasada" en 2015.

Vicepresidencia recuerda que su primera propuesta a finales de septiembre fue de 2.188 millones, tras lo que acordó con Hacienda una bajada de 36,5 millones dos semanas después y otra de hasta 365 en una reunión el 28 de octubre entre Soler y Oltra. Un día después, el 'president', Ximo Puig (PSPV), avanzó los números un día antes de su aprobación y destacó partidas como el incremento del 22% en dependencia o la equiparación salarial de sanitarios de residencias. Esto último "no consta en el presupuesto publicado por Hacienda", aseguran.

Esa misma tarde/noche, la Conselleria de Oltra asegura que Hacienda pidió dos nuevos "recortes" de 155,5 y 280,5 millones. Finalmente, según las mismas fuentes, Igualdad advirtió en la comisión de Hacienda del viernes que no había acuerdo en el presupuesto y puso sobre la mesa una nueva propuesta con un recorte de 270 millones, algo que "aceptó Soler celebrando el acuerdo".

Desde entonces, Vicepresidencia garantiza que trató de comunicar a Hacienda el "posible error" incluso con llamadas y mensajes entre ambos responsables autonómicos. El sábado por la tarde fue cuando el conseller envió una carta al 'president' de Les Corts, Enric Morera, para hacerle saber la situación, lo que Igualdad vio como "prueba de buena voluntad" aunque avisa que "la rectificación no llega y Hacienda sigue diciendo que hay acuerdo político".

HACIENDA: "NO HAY NINGÚN ENGAÑO"

Sin embargo, desde la Conselleria de Hacienda insisten en que tanto Oltra como el secretario autonómico de Hacienda, Francisco Gamero (Compromís), estaban al tanto del presupuesto acordado y "no hay ningún engaño".

Su versión es que los ajustes de última hora se deben a que Igualdad presentó su propuesta el viernes por la mañana, cuando la comisión de Hacienda ya se había iniciado, y que transmitieron al departamento de Oltra que era imposible "asumir tanto".

Hacienda hace hincapié en que, "ante la falta de respuesta" de Vicepresidencia, ajustó el presupuesto al techo de gasto aprobado "por unanimidad" e inmediatamente se aprobó en el pleno del Consell: "En ningún momento engañamos a Oltra, ella certificó el acuerdo como vicepresidenta".

En todo caso, los de Soler remarcan que siguen abiertos a ajustar el presupuesto de Igualdad si reciben una propuesta que no se salga de lo acordado por el Consell, así como que "por supuesto" continuarán las transferencias en 2021 ante la necesidad de gasto social por la pandemia, como las modificaciones de más de 190 millones de este año para dependencia y renta valenciana de inclusión.