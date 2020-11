Profesionales y autónomos del suroccidente reclaman un plan de acción concreto ante el cierre decretado

Apesa, que traslada su respeto y apoyo a todos los afectados por la Covid y su pésame a los familiares y amigos de los fallecidos, ha destacado que en estos momentos en los que se tomand "decisiones tan complejas", se hace necesario un "plan de acción a largo plazo e igualdad de oportunidades".

Desde la Asociación aseguran que no entienden los motivos que llevan a cerrar algunos sectores e indican que basándose en los datos estadísticos oficiales, queda demostrado que los datos de contagio en los pequeños comercios son mínimos, y por lo tanto noafectarán en la mejora o no de la situación actual.

"Consideramos que para impedir a un empresario desarrollar su trabajo, es necesario explicar de manera concisa los motivos que llevan a determinar un cierre como el actual. Pedimos conocer los datos en los que se respalda la Consejería de Salud para establecerestos cierres selectivos", destaca el colectivo.

Añaden que enmarcados como están en una zona de ámbito rural como es el Suroccidente de Asturias, se ven una vez más afectados por medidas que se toman pensando en controlar la pandemia en las grandes ciudades, no atendiendo de manera específica a las características de los diferentes territorios.

En este sentido añaden que el sector comercial que representa Apesa cumple todas y cada una de las medidas sanitarias interpuestas por parte del Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud. Conla característica, importante en este caso, de ser un comercio pequeño, con límite de aforo en el que nunca se encontrarán aglomeraciones de personas.

"Como Asociación que representa en buena parte al sector del comercio minorista, no entendemos el motivo que lleva a permitir la venta en mercadillos al aire libre, con la consiguiente acumulación de personas que se puede dar, y no se permita el derecho a trabajar cumpliendo todas las condiciones sanitarias a nuestros asociados. Entendemos medidas como las tomadas en otros lugares, que afectan al cierre de grandes superficies, donde el tránsito de personas es muy alto y el riesgo mayor, pero no del pequeño comercio, donde, repetimos, los datos de contagio son mínimos", aseguran.