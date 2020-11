Coronavirus.- El alcalde de Grazalema dice que aunque hay 23 casos la suma continuada es "una cifra malísima"

En su cuenta de Facebook, recogida por Europa Press, el alcalde ha señalado que los datos aparecidos este martes recoge los acumulados durante los últimos cuatro días, por lo que ha indicado que no quiere que haya habido contagios en "un puente sin nadie en nuestros pueblos y, además en el caso de Grazalema, con la mayoría de la gente en sus casas, en unos días sin apenas movimiento".

Carlos García ha pedido "no caer en el desánimo". No obstante, ha añadido que "pese a las malas cifras acumuladas de esas tardías actualizaciones, la realidad es que hay 23 casos activos que, según las autoridades sanitarias, no son peores ni mejores que hace siete o 14 días, pero son tan preocupantes como entonces y tan peligrosos como si fuese un único caso".

La única buena noticia es que se han dado este fin de semana 12 altas y que en Benamahoma, por otro lado, no ha empeorado por suerte la situación.

El alcalde ha señalado que desde Salud les han comunicado que el confinamiento perimetral y el menor movimiento de estos días no daría resultados hasta dentro de una semana larga. "Aguardaremos ese tiempo para ver si hay resultados", ha afirmado.

Carlos García ha insistido en cumplir con las medidas y ha rogado "la máxima colaboración a todos". Asimismo, ha trasladado su "cariño a quienes pasan ahora la enfermedad que, según nos trasladan, no lo hacen con cuadros médicos graves".