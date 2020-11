Premiado un trabajo del Laboratorio de Robótica de la ETS de Ingeniería de la US en un congreso mundial

El trabajo premiado, titulado "MHYRO: Modular HYbrid RObot for contact inspection and maintenance in oil and gas plants", ha sido elaborado por los investigadores Abraham López-Lora, Pedro J. Sánchez-Cuevas, Ámbar Garofano-Soldado, Alejandro Suárez, Aníbal Ollero y Guillermo Heredia, según detalla la US en un comunicado.

La EEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) es uno de los encuentros en robótica más grandes e impactantes del mundo. Creado en 1988 y celebrado anualmente, IROS proporciona un foro internacional para que la comunidad internacional de investigación en robótica explore la frontera de la ciencia y la tecnología en robots y máquinas inteligentes.

Además de las sesiones técnicas y presentaciones multimedia, las conferencias de IROS también celebran paneles de discusión, foros, talleres, tutoriales, exhibiciones y recorridos técnicos para enriquecer las fructíferas discusiones entre los asistentes a la conferencia.