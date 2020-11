Cvirus.- Oltra, partidària de restringir l'hoteleria i "sostindre el sector des dels poders públics"

Així ho ha manifestat Oltra, en declaracions a TVE que arreplega Europa Press, en ser preguntada per les mesures concretes que suggereix per a controlar la nova onada de la Covid-19.

En aquest sentit, la vicepresidenta ha fet notar que "les dades demostren que no anem bé". "Ahir arribàrem als 2.000 contagis i el nombre de morts, no només a la Comunitat Valenciana, sinó a tota Espanya, s'està incrementant, així com l'ocupació de places UCI. Tots els indicadors ens diuen que el virus torna a expandir-se perquè té una capacitat de contagi extraordinària i, per tant, jo crec que, a més del tancament perimetral, amb el qual estic absolutament d'acord, cal prendre mesures en tota Espanya més restrictives amb l'exemple dels països del nostre entorn".

Al seu paréixer, cal aplicar-les "en els àmbits relacionals de sociabilitat, on es produeixen la majoria de contagis, precisament per a poder mantindre els col·legis oberts, com ha fet Alemanya". "És la manera d'anar per davant del virus i no per darrere", ha insistit.

Mónica Oltra planteja que seguisquen oberts centres educatius i l'activitat laboral -fomentant el teletreball en tots els llocs en els quals siga possible- "perquè realment els focus de contagi no venen dels col·legis ni de les empreses". D'aquesta forma, creu que seria possible "mantindre una certa normalitat i garantir l'escolarització dels nostres xiquets i xiquetes, que han estat massa temps sense poder assistir a classes, i una activitat econòmica".

"Cal restringir la part de sociabilitat perquè la majoria de brots són d'origen social", ha incidit Oltra, que ha agregat: "França, Alemanya i Bèlgica estan prenent mesures en aquest sentit".

A més, ha advertit que "el fred és aliat del virus, per la qual cosa no va a millorar al situació, sinó al contrari, i com més prompte millor prenguem aquestes mesures, abans tindrem els resultats".

"CONSTATACIÓ EMPÍRICA"

"A la Comunitat Valenciana -ha prosseguit- fa poques setmanes es va confinar en aquest sentit uns municipis com Oriola i Elx i les dades estan millorant; tenim la constatació empírica que quan es restringeix l'activitat social milloren els indicadors i frenem l'expansió del virus".

Finalment, preguntada per la posició que mantindrà la Comunitat Valenciana en el Consell Interterritorial, la també líder de Compromís ha recordat que el valencià és un govern de coalició en el qual també figuren el PSPV i Unides Podem.

"Som un govern de coalició, jo parle d'una banda i en la Interterritoral es mantindrà una postura des de la Conselleria de Sanitat. Espere que siguen sensibles a aquesta proposta que fem perquè les dades no són bones, les coses no van bé. Més val previndre que curar i la situació del sistema sanitari, si ara no prenem mesures, pot veure's una altra vegada col·lapsada i això genera una sèrie de problemàtiques sobre la vida i la seguretat de les persones que hem d'intentar evitar", ha conclòs.