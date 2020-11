El PIB de la Comunitat Valenciana caurà un 9,5% en el tercer trimestre respecte a 2019, segons l’AIReF

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) ha estimat una caiguda del PIB en la Comunitat Valenciana del 9,5% en el tercer trimestre de 2020 en comparació amb el registrat l'any passat, una xifra per damunt de la mitjana espanyola, que es preveu que siga del 8,7%.

L'entitat ha publicat aquest dimarts l'estimació del PIB de les comunitats autònomes per al tercer trimestre de 2020 mitjançant la Metodologia d'Estimació Trimestral per Comunitats Autònomes del PIB (Metcap), que ha sigut creada per la institució.

En termes interanuals, la Comunitat Valenciana serà la quarta autonomia amb una major caiguda del PIB, per darrere de Catalunya (12,6%), Canàries (13,7%) i Balears (21,3%).

En aquesta línia, l’AIReF ha calculat que la taxa intertrimestral en la Comunitat Valenciana repuntarà un 19,7% respecte al trimestre anterior. En aquest cas, el creixement serà tres punts superior al de la mitjana espanyola.

La valenciana és també la quarta autonomia amb un major creixement en aquest cas, per darrere de l'Aragó (19,8%), Navarra (20,5%) i la Rioja (21,7%).