Lucía Dominguín, repescada en 'MasterChef Celebrity' tras dedicarle el cocinado a su madre

Este martes, hubo una repesca en MasterChef Celebrity 5. Ocurrió durante la prueba en exteriores, que fue un homenaje para los sanitarios de España por si encomiable trabajo contra el Covid-19. En la prueba, en la que se recrearon platos de Mario Conde, no hubo capitanes pero sí mucha tensión entre Ferre y Ainhoa Arteta a con motivo de unos huevos fritos.

Pero, por otro lado, los expulsados en los programas anteriores tenían que preparar los entrantes de los menús para la degustación. Fue una prueba muy emotiva para todos por el agradecimiento que sienten hacia los sanitarios, pero en especial para Lucía Dominguín, que perdió a su madre, la actriz Lucía Bosé el 19 de marzo.

"El coronavirus se llevó a mi madre... al otro lado", dijo señalando a la sierra, pues su madre vivió en Brieva, Segovia, hasta sus últimos días. "Es que es ahí. No he ido todavía... ha sido muy fuerte, todas las almas que se han ido a la vez... yo lo vivo por mi madre, es que ni con un guion habría sido así, no podríamos haberlo imaginado", dijo entre lágrimas. Por ello, decidió dedicarle el cocinado a la difunta actriz. "¡Hoy me tiene que salir bien, que va por mami blue!", rogó al empezar el cocinado.

Una vez terminados y servidos los platos, el veredicto de los jueces fue claro. Estos decidieron que tanto Melani como Perico y Jesús habían presentado unos platos que no superaban "los estándares de calidad de MasterChef Celebrity". Sus palabras fueron muy distintas sobre Laura y Lucía.

"Habéis evolucionado muchísimo", dijo Pepe Rodríguez sobre los platos de las salvadas. "A Raquel le han faltado entre 30 y 40 minutitos para bordarlo", añadió el chef respecto a la propuesta de la presentadora. Y finalmente, la elegida fue Dominguín.

"Lucía, allá donde esté, tu madre te ha ayudado mucho. Al principio tenías varias imprecisiones y habías dejado algunas cosas a medias, pero has sido la primera en emplatar y has conseguido presentar todo, así que enhorabuena, vuelves a MasterChef Celebrity 5", anunció Rodríguez.

Por su parte, Dominguín hizo una declaración de intenciones: "Quiero demostrar que puedo hacer más cosas y que me queda mucho por aprender, es como volver a casa... pedazo de regalo, mami", expresó. Y tan contenta estaba, que en su regreso a plató llevó una flor para cada uno de sus compañeros y para los jueces.