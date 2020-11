Juan José Ballesta, expulsado de 'MasterChef Celebrity 5': "No me había sentido tan querido nunca"

Este martes, La 1 emitió una nueva entrega de MasterChef Celebrity 5. El inicio de la misma contó con la vista de Bibiana Fernández y Anabel Alonso, y con un sentido homenaje a los sanitarios en agradecimiento a su labor contra el Covid-19 que, además, culminó con la reincorporación de Lucía Dominguín al talent culinario

Tras esto, llegó el turno del reto final. En él, Terre, Florentino Fernández, Celia Villalobos, Ainhoa Arteta y Juan José Ballesta tuvieron que preparar un plato bajo las directrices de Ana, ganadora de la última edición de MasterChef.

Acabaron ahí tras obtener un resultado negativo en una prueba en exteriores en la que, además, Terre y Celia Villalobos tuvieron un enfrentamiento por la mejor metodología para preparar unos huevos fritos. En el bando contrario, Raquel Meroño fue destacada para bien por su gestión del liderazgo en el equipo azul.

Así, Ana dictaba las instrucciones y los participantes en el reto debían prepararlo con una dificultad: cada vez que uno de los compañeros terminara una de las partes, se acababa el tiempo para todos. Flo fue uno de los que asumió el reto con mayor agilidad mientras que, por el contrario, Juan José Ballesta perdió el control del cocinado desde el principio.

Por ello, en un primer filtro Terre se salvó, pues obtuvo una de las propuestas más similares a la de Ana. Los dos siguientes en salvarse fueron Flo y Ainhoa, dejando a Juan José Ballesta y Celia Villalobos para la decisión final. "Los dos platos están alejados del que teníais que recrear, pero hay uno que acumula más defectos", dijo Pepe Rodríguez.

Después, anunció que ese era Ballesta, ante un Josie que rápidamente comenzó a llorar. "Te salvas, subes con tus compañeros y te encuentras con un silencio horrible... porque claro, se ha ido Juanjo", dijo Villalobos con tristeza.

Hoy despedimos de las cocinas de #MCCelebrity a Juanjo Ballesta. Una de las expulsiones más duras de la temporada https://t.co/5KB3O2GWnEpic.twitter.com/9FrxoEkjaK — MasterChef (@MasterChef_es) November 4, 2020

"Me la han jugado los nervios. No me he sentido tan querido ni tan respetado nunca, y no creo que me vuelva a sentir así en otro sitio. Me siento ganador y me llevo a todos en el corazón, os quiero mucho. De mí ya no os libráis en vuestra vida. La vida me ha dado muchas oportunidades, pero no me esperaba esto, ha sido un regalo. Muchas gracias por MasterChef", dijo el actor.

Ante un Pepe Rodríguez incapaz de contener las lágrimas y de decir una y otra vez lo mucho que le quería el jurado, el parleño bromeó con llevarse a Josie de camping y anunció al que considera su ganador: "Va a ganar Nico, es como mi hermano, nos conocemos desde hace años y lo nuestro es amor incondicional".