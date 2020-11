Nuevo dardo de Pablo Motos a Fernando Simón en 'El hormiguero' por los cines

Pablo Motos aprovecha cada situación que surge en El hormiguero para lanzarle un dardo al Gobierno, a sus miembros o a los de la oposición. Y este martes fue Fernando Simón, una vez más, el objetivo de sus críticas.

La invitada del día fue Carmen Machi, que acudió para presentar "su nueva película, Nieva en Benidorm de Isabel Coixet, que se iba a estrenar el día 13, pero con el cierre de los cines de Barcelona y el toque de queda, lo hará más adelante. Pero tenías un compromiso con nosotros y ha venido", explicó Motos.

Carmen Machi nos presenta su nueva película “Nieva en Benidorm” #MachiEHpic.twitter.com/H9Z8DCavku — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 3, 2020

"Déjame solamente que diga que me parece muy curioso que no se han registrado contagios ni en los cines ni en los teatros, pero es lo primero que limitan", destacó el presentador. "El otro día, Fernando Simón decía que no es por lo que pasa allí, sino por lo que la gente hace antes y después", añadió.

Motos le propuso que "primero habría que arreglar los sitios donde hay problemas en vez de cerrar los lugares donde no hay ningún problema", afirmó Motos, provocando el aplauso del público presente en el plató del programa de Antena 3.

Machi señaló que "ya no vale que es por lo que hacen después porque, con el toque de queda, ya no puedes ir a cenar después de la función. A mí me pasó el otro día en Gijón, acabé la obra de teatro pasadas las 23 horas y ni en el hotel pude cenar porque no había servicio a esa hora".

"Me gustaría hablar de los cines porque tengo la sensación de que hay una especie de ruleta rusa apuntando directamente a las salas y a lo mejor no nos damos cuenta de lo importante que son en nuestra vida", aseguró Motos.

El presentador intentó demostrarlo haciéndole una serie de preguntas a su invitada sobre la primera vez que fue al cine, la película que le había dado más miedo y otras cuestiones sobre el cine que habían marcado su vida: "Al ver la actuación de una actriz en una película en el cine decidí dedicarme esta profesión", afirmó Machi.