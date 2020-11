Irene Montero agradece las disculpas de Simón por el chiste machista sobre las enfermeras: "Te honra, Fernando"

Irene Montero, ministra de Igualdad, se ha pronunciado finalmente sobre el chiste machista de Fernando Simón. "Es necesario pedir perdón. Te honra, Fernando", ha escrito en Twitter después de que el responsable del CAES (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias) se haya disculpado abiertamente en rueda de prensa.

Las polémicas palabras de Simón se remontan al jueves pasado durante una entrevista con los hermanos Iker y Eneko Pou: "Fernando, no nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas", le preguntaban los escaladores vía Facebook Live. A ese comentario, Simón respondía lo siguiente: "No le preguntaba si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

Desde entonces, el Consejo General de Enfermería exigía la rectificación de Simón por sus "palabras ofensivas contra las enfermeras y comentarios sexistas y denigrantes". A esa petición se sumaron también diferentes miembros del Ejecutivo, como la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro de Sanidad, Salvador Illa; o la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

Por ello, eran muchas las voces que echaban de menos que Montero, precisamente responsable de la cartera de Igualdad, no se hubiera pronunciado al respecto. La ministra, finalmente, lo ha hecho este martes, después de la rueda de prensa en la que Simón ha pedido perdón.

"Hay bromas y comentarios cotidianos que reproducen estereotipos machistas, homófobos, racistas. No estamos (nadie) libres de reproducirlos. Cuando ocurre, y más en tareas públicas, es necesario reconocerlo, pedir perdón y trabajar para que no vuelva a ocurrir", ha escrito en su cuenta de Twitter. "Te honra, Fernando".