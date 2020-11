Coronavirus.- La Comunitat Valenciana registra nou rècord de contagis amb 1.969 positius i suma 20 morts

D'aquesta manera, la xifra total de positius s'eleva a 65.547 persones. Per províncies, s'han detectat a Castelló 327 nous positius (7.299 en total); 486 a Alacant (22.652 en total), i 1.156 en la província de València (35.594 en total). A més, el nombre total de pacients sense assignar es manté en dos, segons ha informat la Conselleria de Sanitat.

A més, s'han registrat 20 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions és de 1.862 persones: 271 en la província de Castelló, 637 en la d'Alacant i 954 en la de València.

Per la seua banda, des de l'última actualització s'han registrat 1.159 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades des de l'inici de la pandèmia se situa en 61.184: 6.882 a Castelló, 20.739 a Alacant i 35.516 a València. A més, el total d'altes sense assignació ascendeix a 47. D'aquesta forma, en aquests moments hi ha 12.636 actius casos, la qual cosa suposa un 16,7% del total de positius.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 1.299 persones ingressades: 118 en la província de Castelló, amb 22 pacients en UCI; 451 en la província d'Alacant, 76 d'ells en UCI; i 730 en la província de València, 106 d'ells en UCI.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 1.430.525, de les quals 1.273.325 han sigut a través de PCR i 157.200 mitjançant test ràpid.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

Així mateix, s'han registrat 36 positius entre usuaris de residències i 19 casos nous de treballadors, encara que no cal lamentar cap nou defunció en els centres.

En l'actualitat, hi ha algun cas positiu en 48 residències de majors: cinc en la província de Castelló, 16 en la província d'Alacant i 27 en la província de València. També hi ha casos en nou centres de diversitat funcional (dos en la província de Castelló, dos a Alacant i cinc a València) i un centre de menors en la província de València.

Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari nou residències a la Comunitat Valenciana: una en la província de Castelló, tres en la província d'Alacant i cinc a València.