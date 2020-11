¿Cuándo se inaugurará el nuevo Congreso de los Estados Unidos tras las elecciones presidenciales?

La nueva sesión del Congreso en los Estados Unidos se inaugura el día 3 de enero de cada año impar, después de las elecciones presidenciales o en la mitad del mandato.

En este caso, la nueva sesión tendrá lugar después de las elecciones presidenciales de este 3 de noviembre, es decir, el próximo 3 de enero del año 2021.

Esta fecha se mantiene siempre igual, a no ser que se designe un día diferente por ley. De este modo, un Congreso tiene una duración total de 2 años y cada año constituye una sesión diferenciada, según la web oficial Clerk of the United States House of Representatives.

Tras la aprobación de la Ley de Reorganización Legislativa de 1970, lo habitual es que el Congreso se suspenda, como máximo, el 31 de julio de cada año, salvo casos excepcionales en los que el Congreso disponga lo contrario. En los años impares, el Congreso debe cesar en agosto si no se ha suspendido antes del 31 de julio.

Sin embargo, en el año 2021, el 3 de enero cae en domingo, día que el Congreso no suele celebrar ninguna reunión. Es por ello que este órgano puede aprobar una ley para cambiar la fecha de inicio, aunque esto aún no ha sucedido.

Cuando se fije una fecha definitiva o en caso de que se mantenga la del 3 de enero, la primera reunión del Congreso tendrá lugar al mediodía, al igual que sucede con la inauguración presidencial. Ese día, los miembros del Congreso juran sus cargos, aprueban órdenes permanentes o establecen nuevos proyectos de ley, entre otras cosas.