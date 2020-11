Pablo Alborán retrasa al 11 de diciembre la salida de su disco 'Vértigo'

Pablo Alborán ha decidido retrasar al 11 de diciembre la salida de su esperado nuevo álbum, Vértigo, por "la situación actual que estamos viviendo con la pandemia ocasionada por el Covid-19, señala el comunicado de su discográfica.

El anuncio llega después de "las medidas tomadas por las diferentes comunidades (autónomas) en España", algunas de las cuales han anunciado ya el cierre de comercios y centros comerciales y han reclamado un confinamiento domiciliario para sus ciudadanos, lo que lastraría la salida al mercado del disco en formato físico.

Originalmente estaba previsto que este próximo viernes, 6 de noviembre, viera la luz el quinto álbum de estudio del artista malagueño, del que ayer mismo se lanzaba en plataformas digitales un tercer sencillo, Corazón descalzo, tras la presentación previa de los temas Si hubieras querido y Hablemos de amor.

Se espera que Vértigo sea uno de los grandes lanzamientos comerciales de 2020 en España, pues todos sus predecesores lograron convertirse en los discos más vendidos de sus respectivos años de publicación y, en algunos casos, también incluso del siguiente.

Sobre el nombre de su nuevo trabajo, Alborán explicó que se titula así "porque amar da vértigo, que no te quieran da vértigo, el momento que estamos viviendo da vértigo; por otro lado, si no sientes vértigo, es que no estás vivo".

El trabajo que tomará el relevo a Prometo (2017) se editará en varios formatos, incluido en vinilo de 180 gramos y una edición limitada y numerada (también firmada para las reservas con antelación) llamada 'box deluxe' que contendrá varios extras, incluida una mascarilla con la imagen del álbum.

Alborán cumplió recientemente diez años desde el lanzamiento de su primera canción, Solamente tú, que le llevó al número 1 en España y a emprender una carrera discográfica que le ha convertido en el artista español de mayor éxito comercial en su país a lo largo de la última década.