Cvirus.- El TSJCV ratifica l'aïllament preventiu dels residents de l'Ausiàs March després de la detecció d'un brot

Així consta en un acte de la sala, d'aquest mateix dimarts, i després de l'informe del fiscal, qui no s'ha oposat a la mesura en entendre que existeix proporcionalitat de les mesures, que han sigut degudament motivades "per quan són idònies i necessàries per a les finalitats que es pretenen".

La resolució de la Conselleria de Sanitat acordava l'aïllament preventiu dels residents del col·legi, en la pròpia residència, per un període de huit dies naturals i fins al 18 de novembre.

La mesura implicava la suspensió de totes les eixides del centre,excepte les "estrictament necessàries per raons sanitàries, així com les visites externes, amb la finalitat d'evitar la propagació de la Covid".

L'informe de la sotsdirectora general d'Epidemiologia feia constar que en el centre s'havien detectat fins a eixa data 78 positius, un brot epidèmic amb una "taxa d'atac del 23,8%, la qual cosa podria indicar l'existència de transmissió comunitària".

Per a la sala, aquest confinament té "perfecta base fàctica i cobertura jurídica", és "proporcionada" i per un període de huit dies que "no pareix excessiu atenent la situació de la qual es parteix i la seua finalitat". En el cas que s'haguera de perllongar eixe període, seria necessària una nova resolució motivada i subjecta a ratificació per aquesta sala.