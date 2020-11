Cvirus.- La Generalitat segueix "el full de ruta" per a la reversió de la residència d'Alcoi i estudia el brot d'Elda

Així ho ha expressat Oltra, que aquest dimarts ha mantingut una reunió amb l'alcalde de València, Joan Ribó, per a tractar sobre els servicis socials d'atenció primària, a preguntes dels mitjans sobre si ha rebut alguna resposta per part d'aquesta residència, en la qual van morir més de 70 persones.

"De moment no", ha contestat la consellera, que ha agregat que suposa que "l'empresa té treball, ja que molts brots que estan sorgint en residències porten el cognom de DomusVi". "Espere que estiguen ocupats en això", ha insistit.

LA LLEI "OBRIRÀ LA PORTA"

Sobre els termes de la recuperació d'aquest centre, Oltra ha manifestat que "serà una via que ens òbriga la porta la llei per a poder utilitzar". Interrogada per si es plantegen el pagament d'indemnització, ha postil·lat. "Si anem per la via que ens permet la llei, entenc que l'empresa renuncia a pactar açò amistosament".

D'altra banda, a Oltra se li ha inquirit sobre un brot en una residència d'Elda (Alacant), també gestionada per DomusVi. Sobre aquest tema, ha comentat que s'està estudiant, des de Sanitat, que és qui determina la traçabilitat, i des de la Inspecció de Polítiques Inclusives "també s'actuarà per a estudiar quals són les causes, si s'han aplicat els protocols i pla de contingència o hi ha altres raons alienes per les quals s'ha pogut escampar el contagi".