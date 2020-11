Port de Tarragona y Vopak Terquimsa participarán en la conferencia virtual S&P Global Platts 2020

El encuentro virtual tiene como meta conocer y compartir las ideas de los actores clave de la industria, ha informado el enclave portuario en un comunicado este martes.

Los participantes también abordarán cómo el sector se está adaptando a los nuevos tiempos y al contexto de la pandemia, que ha "provocado interrupción de la demanda" pero también ha abierto la puerta a nuevas oportunidades en la industria petroquímica -por ejemplo, en la necesidad de equipos médicos-.

En la conferencia intervendrán el coordinador comercial del Port de Tarragona para este tipo de tráficos, Jordi Anglès y el director comercial de Vopak Terquimsa, José Foracadell, en una charla bajo el título 'Risk mitigation and security of supply chain in anuncertain year'.

HUB REGIONAL

Tanto la empresa como el enclave portuario participan en el encuentro para "promocionar sus instalaciones y con el interés de convertirse en 'hub' regional" para la industria de los líquidos, en el marco del evento Platts EU Virtual Petrochemical Conference.

Port de Tarragona ha destacado que Catalunya, y en especial el Camp de Tarragona, se han convertido en un principal centro de producción, almacenamiento y distribución de productos petroquímicos del sur de Europa por su situación estratégica e infraestructuras avanzadas.

Así, el conjunto de empresas de la industria química y petroquímica de Tarragona generan una producción de 20 millones de toneladas anuales, un 50% de la producción en Catalunya y un 25% en toda España.