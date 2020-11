L'IVAJ i EAPN-Comunitat Valenciana acostaran 700 joves a projectes socials per a trencar estereotips sobre pobresa

El conveni de col·laboració del programa 'En Marxa per la Inclusió. Transmissió de valors solidaris, de la inclusió, la diversitat i el voluntariat entre joves' d'enguany inclou entorn de 40 activitats entre xarrades telemàtiques i/o presencials, així com visites guiades, on professionals del tercer sector social i testimoniatges en primera persona tractaran de trencar amb visions estereotipades sobre la realitat de pobresa i exclusió.

El director de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), Jesús Martí, valora, en un comunicat, aquest programa: "Permet acostar les persones joves a la realitat social, a les entitats que treballen en la lluita contra la pobresa i l'exclusió i, en definitiva, que obri la perspectiva i el compromís de la joventut a través del voluntariat".